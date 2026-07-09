Trafiku në Hormuz pothuajse ndalet, ndërsa sulmet e reja SHBA-Iran tronditin transportin detar të energjisë

Trafiku në Hormuz pothuajse ndalet, ndërsa sulmet e reja SHBA-Iran tronditin transportin detar të energjisë

Trafiku i anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit u ngadalësua në një ndalesë sot, pasi sulmet e reja të SHBA-së ndaj Iranit dhe sulmet e ripërtërira ndaj anijeve tregtare tronditën përsëri besimin në pikën më të rëndësishme të energjisë në botë, transmeton Anadolu.

Lëvizjet e vëzhguara të anijeve u përqendruan kryesisht përgjatë një rruge të miratuar nga Irani më afër anës veriore të ngushticës ndërsa Korridori i Omanit i mbështetur nga SHBA-ja ishte i qetë, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve.

Në mesin e anijeve më të mëdha, vetëm një supertanker i sanksionuar nga SHBA-ja që nisej nga Gjiri Persik dhe një anije konteinerësh me flamur iranian u panë në rrugë ujore. Të dhënat e anijes publike identifikuan anijen me kontejnerë si Touska, e cila u shfaq në Ngushticën e Hormuzit teksa lundronte nën një flamur iranian.

Ngadalësimi shënon një ndryshim të mprehtë nga rimëkëmbja e shkurtër që pasoi marrëveshjen e përkohshme SHBA-Iran në mes të qershorit, e cila kishte rihapur ngushticën dhe lejoi ngarkesat e vonuara të fillonin pastrimin e Gjirit.

Rreth 14 transportues mallrash kaluan ngushticën në të dy drejtimet të mërkurën, numri më i ulët që nga arritja e marrëveshjes së përkohshme të paqes, sipas të dhënave të Kpler të cituara nga Bloomberg. Mesatarja ditore e tranzitit të anijeve të mallrave ishte 34 në tre javë pas marrëveshjes, me kalimet kulmore në 59 më 24 qershor.

Ndërprerja e fundit pasoi një valë të re sulmesh ndaj anijeve pranë ngushticës, përfshirë një transportues LNG të Katarit dhe një cisternë të papërpunuar të lidhur me Arabinë Saudite, gjë që bëri që Washingtoni të nisë sulme të reja ndaj objektivave iraniane. Presidenti amerikan Donald Trump tha se armëpushimi me Iranin kishte përfunduar.

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