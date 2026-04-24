Trafiku detar pranë Ngushticës së Hormuzit pothuajse i ndalur, vetëm 6 anije në lëvizje në 24 orët e fundit
Trafiku tregtar detar pranë Ngushticës së Hormuzit është shfaqur pothuajse i paralizuar sot në mëngjes gjatë 24 orëve të fundit mes bllokadës së SHBA-së, me vetëm gjashtë anije të vërejtura në lëvizje në të dy drejtimet, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve të përpiluara nga Anadolu.
Sipas të dhënave deri në orën 09:00 GMT, trafiku në drejtimin lindje-perëndim në 24 orët e fundit përfshinte anijet Serrano, Niki, Marine Flux dhe ASL Glory. Të dhënat tregojnë se Serrano ishte në tranzit me destinacion Bandar Abbas (Iran). Edhe Niki ishte e listuar në tranzit.
Marine Flux ishte në tranzit duke transportuar produkte të ndotura të naftës dhe me destinacion Pipavav (Indi), ndërsa ASL Glory ishte e ankoruar me destinacion Shinas (Oman). Në drejtimin e kundërt, Jin Zeng 5 dhe Kiyonami Maru duket se kanë kaluar pikën kritike të ngushticës. Jin Zeng 5 ishte e ankoruar me destinacion Port Rashid (Emiratet e Bashkuara Arabe) ndërsa Kiyonami Maru ishte në tranzit me destinacion Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ndërkohë, disa anije të tjera që i afroheshin Ngushticës së Hormuzit shfaqën ndërprerje në sinjalin e gjurmimit AIS pranë pikës kritike, por nuk ishte menjëherë e qartë nëse këto boshllëqe lidhen me ndërprerje të qëllimshme të sinjalit apo me probleme teknike.
Veçmas, një cisternë shumë e madhe e naftës bruto, Yuri, e sanksionuar nga SHBA-ja, dukej se kishte tentuar të kalonte përmes Ngushticës së Hormuzit të premten, përpara se të ndalej pranë ishullit iranian Larak. Megjithatë, agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve Tasnim raportoi se cisterna kishte kaluar tashmë ngushticën dhe ishte ankoruar në lindje të ishullit Larak.
Gjithashtu, një anije kontejnerësh që ishte nisur nga Bandar Abbas u pa duke lundruar drejt jugut në Gjirin e Omanit pasi kishte hyrë në ngushticë katër ditë më parë. Komanda Qendrore e SHBA-së njoftoi në platformën sociale amerikane X se 33 anije janë ridrejtuar që nga fillimi i bllokadës detare amerikane.
Në të njëjtën kohë, Irani ka forcuar kontrollin mbi këtë rrugë ujore, me raportime për të shtëna ndaj anijeve tregtare dhe kapjen e të paktën dy anijeve. Kufizimet paralele të vendosura nga të dyja palët kanë ulur ndjeshëm trafikun në këtë korridor jetik energjetik global.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump të martën zgjati armëpushimin dyjavor me Iranin për të dhënë kohë që Teherani të përgatisë “propozim të unifikuar”, pas një kërkese nga zyrtarë pakistanezë. Nisma diplomatike e Islamabadit synon të hapë rrugën për raund të dytë bisedimesh SHBA-Iran që pritet të zhvillohet së shpejti në kryeqytetin pakistanez.