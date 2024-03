Trafik ndërkombëtar droge me miliona euro false, tetë shqiptarë të arrestuar në Spanjë

Tetë shqiptarë janë arrestuar në Spanjë si pjesë e grupit më të madh të falsifikimit të parave në Europë, para me të cilat më pas realizohej trafik ndërkombëtar droge.

Mediat e huaja shkruajnë se operacioni i policisë që çoi në goditjen e këtij grupi kriminal, u kodua “Romina” për nder të dyshes së njohur italiane Al Bano dhe Romina Power, të cilët në vitin 1982 publikuan hitin “Felicita”.

Megjithatë, operacioni “Romina” është një histori e trafikantëve të drogës dhe marijuanës. Mossos d’Esquadra dhe Policia Kombëtare Spanjolle e quajtën operacionin me emrin e këngëtares pasi pjesa dërrmuese e anëtarëve të ndaluar të grupit kriminal janë shqiptarë. Hetimi filloi me një ndjekje policore nëpër rrugët e Salou më 23 qershor. Një patrullë e Mossos pa një automjet duke ecur me shpejtësi të madhe dhe e ndaloi atë. Brenda tij ishin dy burra që mbanin 6000 euro kartëmonedha false të prerjes 500 euro. Dhe nuk ishte hera e parë që policia e kishte parë këtë falsifikim pothuajse të përsosur. Ishte pikënisja e një operacioni që ka përfunduar me dhjetë arrestime dhe çmontimin e disa plantacioneve të marijuanës.

Kartmonedhat nga ajo makinë në Salou ishin kopje të atyre të shpërndara nga një bandë që Mossos e kishte çmontuar tashmë në tetor 2022. Dhe nuk ishte një bandë, por “rrjeti më i madh i falsifikimit në Evropë”, sipas policisë katalanase. Kështu, për të kuptuar operacionin “Romina” është e nevojshme të ktheheni te operacioni “Sentinel”. Pa referenca muzikore, këtë herë Mossos zgjodhën emrin sepse personi i parë që arritën të identifikonin nga grupi kriminal që falsifikonte kartëmonedhat ishte “sentinel”, pra ai që ruante paratë. Rastësisht, një burrë gjeti një çantë në një fushë në Cervelló, pranë Sant Vicenç dels Horts, me 4.35 milionë euro në kartëmonedha 500 euro. Ishin të gjitha false, por pothuajse perfekte.

Nëse duhet t’u japësh një notë, kartmonedhat do të vlerësoheshin me 9.7 nga 10, sipas hetuesve të Mossos. Pas këtyre kartmonedhave fshiheshin katër burra (të gjithë me një histori falsifikimi) të cilët u takuan në burgun “Picassent”, në Valencia. Orët e zbrazëta në ambientet e përbashkëta të asaj qendre penitenciare ishin fara e rrjetit të falsifikimit. Në vitin 2019, ata ishin të gjithë jashtë burgut dhe kishin nevojë vetëm për financim. Këtu hynë në lojë shqiptarët, të cilët i paguanin për dërgesat dhe makineritë. Grupi filloi prodhimin derisa goditi pandemia dhe kufijtë u mbyllën.

Materiali, i ardhur nga Kina, nuk po vinte më. Në pamundësi për të paguar shqiptarët, zgjidhja ishte t’u jepeshin shumë kartmonedha false. Pak a shumë, një kartëmonedhë false 500 vlen 25 euro.

Kjo është pika e nisjes së operacionit “Romina” që u finalizua këtë muaj. Kartmonedhat në atë makinë që po ikte me shpejtësi përmes Salou-t i përkisnin të burgosurve të Picassentit. Policia kishte gjetur shqiptarët që i kishin financuar.

“Është hera e parë që ndeshemi me organizata kriminale që financojnë makinat e shtypit,” paralajmëroi kreu i Njësisë Qendrore të Falsifikimit të Monedhave të Mossos, nëninspektori Sergi Sánchez.

Pandemia bëri që i gjithë investimi që shqiptarët bënë me të burgosurit e Picassent-it t’u kthehej atyre në formën e kartmonedhave false dhe jo reale. Dhe çfarë bënë ata? U përpoqën të blenin marijuanë me kartmonedhat false. Në fakt, Mossos besojnë se makina e Salou po ikte me shpejtësi të plotë sepse shitësit e drogës i kishin kapur duke u përpjekur t’i blinin me para false. Të gjitha për t’i çuar në Evropë, kryesisht në Gjermani.

Operacioni, i cili tashmë kishte pjesëmarrjen e Gardës Civile për shkak se po hetonte edhe disa anëtarë të grupit kriminal, u konkludua disa ditë më parë, kur policia mori të dhëna se banda kishte një sasi të madhe marijuane që duhej të transportohej. drejt Evropës. Agjentët kryen shtatë kontrolle në shtëpi në El Prat de Llobregat, Reus, Mont-roig del Camp, Móra la Nova dhe Morell. Ata gjetën gjithçka: nga pistoletat e deri te stemat e policisë. Më vonë, Mossos dhe Garda Civile mësuan se kriminelët po vidhnin drogë duke u paraqitur si oficerë policie. Dhe gjetën edhe drogë: në Móra la Nova u çmontua një plantacion brenda një magazine industriale që përmbante gjithsej 162 kilogramë marijuanë të përgatitur për transport dhe që kishte një vlerë afër 1 milion euro. Në total janë arrestuar dhjetë persona nga 22 deri në 63 vjeç, tetë prej tyre me kombësi shqiptare.

Kapiteni Héctor Muñoz, kreu i Njësisë Organike të Policisë Gjyqësore të Tarragonës, shpjegon se grupi ruante një “standard të lartë jetese” pa pasur asnjë lloj të ardhurash të ligjshme. Makina luksoze, pallate, veshje të shtrenjta dhe të gjitha të kombinuara me “masa të forta sigurie”. Ata kishin truproje, drone për të monitoruar plantacionet dhe pajisje GPS dhe përdornin mesazhe të koduara. Forcat e policisë sigurojnë se grupi kriminal i dedikuar për trafikun e marijuanës që kanë çmontuar ka qenë shumë aktiv në zonën e Tarragonës.

Policia katalanase, e cila dha detaje në një konferencë për shtyp, feston arrestimet dhe nxjerrjen nga rruga të disa shqiptarëve shumë të rrezikshëm, të cilët kishin nën kontroll disa plantacione marijuane, të cilët ishin të armatosur duke sulmuar madje edhe grupe të tjera kriminale me dhunë, për të vjedhur marijuanën e tyre./TopChannel

