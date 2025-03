Tradita konstituive e Muhamedit a.s. dritë per të ardhmen e njerëzimit

Pr. Dr. Metin Izeti

Nëse njerëzimi dëshiron të tejkalojë ankthin dhe shqetësimin që përjeton, mësimet e Muhammedit (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) ofrojnë një udhëzim të thellë dhe praktik për të gjetur paqe dhe qëndrueshmëri. Ja disa arsye kryesore:

1.⁠ ⁠Besimi në Zotin dhe dorezimi tek Ai

Muhammedi (paqja qoftë mbi të) theksoi rëndësinë e besimit të patundur në Allahun, edhe në kohët më të vështira. Ai mësoi se ankthi mund të zbutet duke kuptuar se Zoti kontrollon çdo gjë dhe se sfidat janë provë për të forcuar besimin.

Ne Kuran thuhet: Mos u trishto, sepse Allahu është me ne”* (Kur’ani, 9:40). Kjo reflekton besimin e Pejgamberit në ndihmën e Perëndisë, edhe kur gjithçka duket e pamundur.

2.Fuqia e Lutjes dhe Lidhjes me Zotin

Muhammedi a.s. e bënte namazin dhe përgjërimin (dua) thelb të jetës së tij. Lutja e rregullt ofron ritëm dhe qetësi, ndërsa përgjërimet si *”Allahûmme innî eudhu bike mine-l-hemmi ve-l-ḥuzni” (“O Allah, unë strehohem te Ti nga shqetësimi dhe pikëllimi”) tregojnë se si të shprehim dobësinë tonë para Zotit.

Studimet moderne konfirmojnë se praktikat meditative (si namazi) reduktojnë stresin, një koncept që Islami e ka theksuar shekuj me pare.

3.⁠ ⁠Sabr (Qendresa) dhe Prania e Sfidave*

Muhammedi a.s. përjetoi humbje, përçarje, dhe padrejtësi, por reagonte me qendrese (sabr) dhe besim se çdo vështirësi ka një qëllim. P.sh., humbja e të dashurve dhe persekutimi në Mekë nuk e shkatërruan shpresën e tij.

“Habi për një besimtar! Çdo gjë që i ndodh është e mirë për të. Nëse e godet një e mirë, ai falënderon, dhe nëse e godet një e keqe, ai qendron– dhe kjo është e mirë për të”* (Hadith).

4.⁠ ⁠Shukr (Falënderimi) dhe Perspektiva Pozitive

Muhamedi a.s. mësoi që falënderimi për çdo gjë të vogël (si shëndeti ose ushqimi) ndryshon perspektivën nga mungesa tek begatia. Kur’ani thotë: “Nëse do të falënderoni, Unë do t’ju jap edhe më shumë” (14:7).

Ankthi shpesh buron nga frika për të ardhmen, por falënderimi për “te tashmen ” e dobëson këtë tendencë.

5.⁠ ⁠Mbështetje në Komunitetin dhe Ndihma për të Tjerët

Muhammedi a.s. ndërtoi një shoqëri të bazuar në solidaritet, ku ndihma për të tjerët (sado e vogël) është akt i adhurimit. Duke shpërndarë mirësinë, njeriu harron shqetësimet e veta.

“Besimtari për besimtarin është si një ndërtesë – tullat e mbajne njera tjetren” (Buhari).

6.⁠ ⁠Prania e Vdekshmërisë dhe Kthimi tek Zoti

Duke e pranuar se jeta është kalimtare, ankthi për gjërat materiale zvogëlohet. Pejgamberi kujtonte vazhdimisht një fokus mbi qëllimet afatgjata.

7.⁠ ⁠Shembulli i Drejtpërdrejtë: Jetë e Balancuar

Pejgamberi a.s. jetoi një jetë të thjeshtë, por të plotë. Ai ndante kohën për adhurim, punë, familje, dhe pushim, duke treguar se ekstremizmi nuk është zgjidhje. Kjo balancë është kundër helmimit të stresit modern.

Mësimet e Muhammedit a.s. nuk ofrojnë thjesht “zgjidhje të shpejta,” por një transformim shpirtëror që adreson shkaqet e ankthit: frikën nga e panjohura, mungesën e qëllimit, dhe izolimin. Duke kombinuar besimin, veprat praktike, dhe komunitetin, njerëzimi mund të ndërtojë qetësi të brendshme dhe rezistencë ndaj sfidave. Siç thotë Kur’ani: “Me vështirësi vjen lehtësimi”* (94:5) – një premtim që Pejgamberi a.s. e jetesoi deri në fund.

