Tottenham fiton dhe e shtyn Manchester Unitedin më tej drejt fundit…

Edhe kur luan mirë, Manchester United nuk fiton. Sepse “Djajtë e Kuq” patën shanse këtë të dielë në stadiumin e Tottenham Hotspur dhe ndoshta e meritonin të dilnin nga kjo përplasje mahnitëse me të paktën një pikë, por ishin Spurs më realistë ata që morën tre pikë, dhe janë ata që po marrin frymë.

Për herë të parë që nga fundi i shtatorit, ata kanë arritur një fitore të dytë radhazi në Premier League, pas asaj që rrëmbyen nga Brentford (2-0, më 2 shkurt) dhe kanë kaluar në renditje përpara kundërshtarit të së dielës.4Tottenham ia detyron suksesin e tij veçanërisht efikasitetit të James Maddison, i cili shënoi në rastin e parë të ekipit të tij (13’), duke përfituar nga një top i larguar keq nga André Onana.

Ritmi i ndeshjes, tashmë i lartë, u rrit me një shkallë tjetër, me mundësitë që grumbulloheshin para dy golave, por as Alejandro Garnacho, apo Rasmus Höjlund në anën Mancunian dhe as Heung-Min Son, apo Mathis Tel në skuadrën londineze nuk arritën të shënonin.

Manchester United luftoi deri në fund, pa barazim, dhe u ekspozua ndaj kundërsulmeve të Spurs, të cilët nuk arritën të shuanin pezullimin.

Në fund të javës së 25-të, Manchester United renditet në vendin e 15-të të Premier League. “Djajtë e Kuq” nuk rrezikojnë të bien nga kategoria (janë 12 pikë përpara vendit të 18-të), por nuk kanë më shumë për të shpresuar këtë sezon.

