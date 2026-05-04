Toshkovski – Varns: Maqedonia e Veriut dhe SHBA-ja mbeten partnerë të fuqishëm,

Toshkovski – Varns: Maqedonia e Veriut dhe SHBA-ja mbeten partnerë të fuqishëm,

Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, zhvilloi sot një takim me ushtruesen e detyrës ambasadore të SHBA-së në vend, Nikoll Varns, ku u konfirmua përkushtimi për forcimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik mes dy vendeve.

Gjatë takimit, bashkëbiseduesit diskutuan për thellimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë, sundimit të ligjit dhe përballjes me sfidat bashkëkohore. Theks i veçantë iu vu rezultateve nga vizita e fundit e punës në Shtetet e Bashkuara dhe dialogu strategjik i zhvilluar në Uashington.

Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, u vlerësua se bashkëpunimi dypalësh është në nivel të lartë dhe se partneriteti me SHBA-në ka rol të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve të sigurisë dhe stabilitetit në rajon.

Në takim, palët shprehën gatishmëri për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dhe zbatimin e nismave të përbashkëta në funksion të forcimit të institucioneve dhe sigurisë rajonale.

MARKETING

Të ngjajshme

Irani qëllon me të shtëna paralajmëruese ndaj destrojerëve amerikanë pranë Hormuzit

Irani qëllon me të shtëna paralajmëruese ndaj destrojerëve amerikanë pranë Hormuzit

EBA-ja detekton 4 raketa të lëshuara nga Irani, sulmi i parë që nga armëpushimi SHBA-Iran

EBA-ja detekton 4 raketa të lëshuara nga Irani, sulmi i parë që nga armëpushimi SHBA-Iran

Ministri gjerman i Mbrojtjes: Ende nuk kemi marrë detaje mbi tërheqjen e trupave amerikane

Ministri gjerman i Mbrojtjes: Ende nuk kemi marrë detaje mbi tërheqjen e trupave amerikane

Anija e Koresë së Jugut përfshihet nga flakët pas shpërthimit në Ngushticën e Hormuzit

Anija e Koresë së Jugut përfshihet nga flakët pas shpërthimit në Ngushticën e Hormuzit

Shefi i Këshillit të BE-së: Evropa ka nevojë për “vizion 360 shkallë” për sigurinë

Shefi i Këshillit të BE-së: Evropa ka nevojë për “vizion 360 shkallë” për sigurinë

Mucunski: BE tregon gatishmëri për fleksibilitet për EES në Ballkanin Perëndimor

Mucunski: BE tregon gatishmëri për fleksibilitet për EES në Ballkanin Perëndimor