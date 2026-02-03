Toshkovski: “Safe City” ul ndjeshëm viktimat dhe të lënduarit në Shkup
Ministri i Punëve të Brendshme në paraqitjen e mbrëmshme si i ftuar në emisionin “Fli nëse mundesh” në Alfa TV, në pyetjen vallë vazhdon trendi i uljes së numrit të shkeljeve në trafik pas futjes së sistemit të – Qyteti u Sigurt, i përgëzoi qytetarët e Maqedonisë sepse, siç theksoi ai, gjithçka është e mundur kur ka vullnet të mirë.
“Qytetarët e Maqedonisë dëshmuan se nga 120,000 shkeljet e detektuara nga këto kamera inteligjente kur Safe City filloi të funksionojë brenda periudhës së testimit, arritëm ta zvogëlojmë atë numër në pak më pak se 500 shkelje në ditën e parë të futjes në përdorim të sistemit. Dhe gjatë datës 02.02.2026, situata faktike është e njëjtë, përkatësisht në orën 08:00 patëm 508 shkelje në mbarë vendin, gjegjësisht në Shkup, Kumanovë, Tetovë dhe përgjatë korridoreve 8 dhe 10, nga të cilat 454 ishin për shpejtësi më të madhe nga e lejuara, 42 për kalim në dritë të kuqe, 12 për automjete të paregjistruara. Pra, përafërsisht, kemi numrin e njëjtë në ditën e parë të futjes në përdorim dhe besoj se numri i përgjithshëm brenda një dite 24-orëshe do të lëvizë këtu pari, prandaj i përgëzoj qytetarët tanë të ndërgjegjshëm të cilët vendosën vërtet të respektojnë ligjin dhe vendosën të tregojnë se mund të kemi vlera evropiane në Maqedoni, dhe jo vetëm kur të anëtarësohemi në Bashkimin Evropian sepse pothuajse nuk ka vend në Bashkimin Evropian që nuk ka zbatuar një sistem të tillë. Dua të përmend se kemi filluar shkëlqyeshëm me këtë sistem, me shpresën se këtë vit do të zvogëlojmë numrin e aksidenteve rrugore, numrin e personave të lënduar në aksidente rrugore dhe numrin e personave të rënë viktima në aksidente rrugore, dhe ky ishte qëllimi kryesor pse vendosëm të zbatojmë sistemin inteligjent që është zbatuar në pothuajse çdo vend të BE-së. Nëse qëllimi ynë është të synojmë drejt vendeve anëtare të BE-së, është e drejtë ta bëjmë këtë me vepra dhe projekte, veçanërisht projekte që shpëtojnë jetën e njerëzve, ndërsa “Qyteti i Sigurt” është një projekt i këtillë”, ishte i thuktë ministri i Punëve të Brendshme Toshkovski, duke shprehur mirënjohje të madhe për të gjithë qytetarët e Maqedonisë të cilët, si pjesëmarrës në trafik, kanë treguar se dinë, duan dhe mund të demonstrojnë vlerat evropiane në praktikë në Maqedoni.
“Ky sistem mund të ishte përdorur më parë, zbatimi i tij filloi në vitin 2008/09 dhe është përdorur për më shumë se 15 vjet për një nga qëllimet që i ofron ky sistem, i cili do të përdoret në kuadër të përpunimit operativ kriminal të kryer nga Ministria e Punëve të Brendshme gjatë operacioneve të përditshme, gjë që përmirëson ndjeshëm kapacitetin zbulues të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Por, që nga fillimi, besoja se qytetarët e Maqedonisë janë të mençur, të gjithë ne që jetojmë në këtë truall jemi njerëz të mençur që dimë të njohim vlerën e vërtetë dhe dimë të tregojmë me vepra se mund t’i bëjmë gjërat ndryshe nga më parë, thjesht duhej ta bënim këtë në kuadër të projekteve sistemore të mbështetura nga Qeveria, deputetët në Parlamentin e Maqedonisë, të mbështetura nga numri i madh i pjesëmarrësve të ndërgjegjshëm në trafik. Ne kemi treguar se në të vërtetë duhet të sanksionojmë rreth 500 shkelës të ligjit në ditë krahasuar me më parë dhe vërtet duhet të dallojmë faktin se po luftojmë kundër një numri të vogël pjesëmarrësish të pakujdesshëm në trafik. Në Maqedoni, në katër vitet e fundit kemi numër total ndalimesh të lëshuara ndaj kryerësve të cilët përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme janë evidentuar dhe u janë dorëzuar kryerësve konkretë, të cilët në këtë rast kanë kryer një kundërvajtje për t’iu shqiptuar ndalimi i drejtimit të automjetit motorik me vendim gjyqësor të formës së prerë 55,405 qytetarë. Numri i qytetarëve që kanë kryer dy kundërvajtje është 7,987. Numri i qytetarëve që kanë një vendim të formës së prerë që u ndalon drejtimin e automjetit është 1,863. Janë 677 qytetarë me katër ndalime, dhe 291 kryes të kundërvajtjeve me pesë ndalime dhe dy me nga 40 ndalime secili, dhe tani me këtë sistem të zgjuar ata nuk do të ngasin aq lehtë. Ky numër njerëzish, rreth 3,000 shoferë, rrezikojnë jetën e tyre dhe jetën e 2 milionë njerëzve në vend”, theksoi Toshkovski. Ministri shpjegoi se më parë në territorin e SPB Shkup kishte 424 persona të lënduar në aksidente trafiku, dhe në dy muajt e fundit kemi 288 persona. “Kemi një ulje prej 32% të numrit të personave të lënduar në territorin e SPB Shkupi. Sa i përket viktimave, më parë kishim 11 vdekje, ndërsa në dy muajt e fundit kemi pasur katër, ose 64% më pak. Vetë shifra prej 120,000 kundërvajtjesh dhe 500 kundërvajtjesh është vërtet e pakrahasueshme dhe të gjithë meritojmë të jemi krenarë si qytetarë sepse rezultatet fillestare të këtyre dy ditëve tregojnë vërtet se me këtë projekt kemi shpresë të dukshme dhe do ta rrisim sigurinë në një nivel më të lartë”, përfundoi ministri i Punëve të Brendshme.