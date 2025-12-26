Toshkovski: Opinioni së shpejti do të njoftohet për gjobat nga “Safe City”
Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski, theksoi sot se respektimi i rregullave të trafikut është përmirësuar ndjeshëm që nga fillimi i projektit “Safe City”, gjë që u reflektua në një ulje drastike të paralajmërimeve dhe konkretisht në një ulje të numrit të personave të lënduar.
Ministri shpjegoi pse sistemi informon me një shpejtësi prej 50 km/orë, dhe jo me 57 km/orë.
“Qëllimi ynë është të ngasim brenda limitit të lejuar të shpejtësisë. Me një shpejtësi prej 30 km/orë, nga 10 persona të lënduar, dy vdesin, me një shpejtësi prej 50 km/orë, nga 10 persona të lënduar, tetë vdesin, sipas statistikave botërore. Prandaj, dua të përsëris se nëse respektojmë ligjet, shpëtojmë jetë”, theksoi Toshkovski.
Ai njoftoi se sistemi së shpejti do të përshtatet dhe opinioni do të informohet për fillimin e gjobave për shkeljet.
“Së shpejti do ta informojmë opinioni se kur do të fillojmë të ofrojmë informacion në lidhje me gjobat, ekskluzivisht për shkeljet që do t’i nënshtrohen sanksioneve”, shtoi Ministri.