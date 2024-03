Toshkovski: Nuk shkelet Marrëveshja e Prespës nëse vazhdohet afati i vlefshmërisë së pasaportave

Ministri teknik i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski në emisionin “Intervistë në SHENJA”, tha se zyrtarisht vetëm Greqia nuk i pranon pasaportat me emrin e vjetër, ndërsa vende tjera, tha ai, kanë mirëkuptim për qytetarët e Maqedonisë.

“Ju me pasaportë të vjetër nuk mund të dilni nga Maqedonia, sepse për shkak se një neni nga ligji për dokumente personale, e cila thotë se përfshirë me datën 12.02.2024, pasaportat nuk vlejnë”, tha ministri Toshkovski.

Ministri tha se ambasadorja e Kroacisë ka konfirmuar se nuk ka asnjë problem për të hyrë në Kroacinë me pasaportën me emrin e vjetër të shtetit.

“Ambasadori i Austrisë më tha të njëjtën, më tha se kanë mirëkuptim për ju… për këto shtete të cilat i përmenda nuk kam dëgjuar të ketë problem. E di se ka problem zyrtarisht me Bosnjën dhe me Malin e Zi në lidhje me pasaportat e vjetër”, tha ministri Toshkovski.

Ministri Toshkovski tha se me mos ndryshimin e Ligjit për dokumentet personale shkelen të drejtat themelore të njerëzve, ndërsa nuk shkelet Marrëveshja e Prespës. /SHENJA/

