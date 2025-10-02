Toshkovski: Në Departamentin për armë janë shqyrtuar pothuajse tetë mijë kërkesa
Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, së bashku me një pjesë të udhëheqjes së Ministrisë, vizitoi Departamentin për Armë, Mjete Shpërthyese dhe Substanca të Rrezikshme – Shkup dhe DPB Gjevgjeli, ku nga afër inspektoi punën aktuale.
Siç njoftoi MPB, u theksua veçanërisht se qytetarët nga rajoni i Shkupit, krahasuar me pjesët e tjera të vendit, presin pak më gjatë për lëshimin e lejeve dhe licencave për armë. Megjithatë, falë bashkëpunimit me autoritetet gjyqësore, që nga sot është mundësuar kontrolli elektronik i evidencës së kundërvajtjeve të gjykatave.
Punonjësve u janë dhënë udhëzime që sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë kronologjike, të kryejnë të gjitha kontrollet e mbetura të individëve dhe t’i informojnë qytetarët për ecurinë e procedurave.
“Si rezultat i punës së madhe në periudhën e kaluar, vetëm këtë vit, janë shqyrtuar pothuajse 8,000 raste në të gjithë vendin – si nga rastet e mbetura nga vitet e kaluara ashtu edhe nga kërkesat elektronike të sapopranuara. Për krahasim, ajo që është realizuar deri më tani në vitin 2025 është katër herë më shumë se mesatarja vjetore deri në vitin 2023. Mënyra e re e punës çrrënjos korrupsionin në këtë fushë, i cili për fat të keq ishte shumë i theksuar. Në këtë drejtim, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të raportojnë nëse dikush kërkon shpërblim për një veprim zyrtar që është një detyrim për t’u kryer”, theksoi ministri Toshkovski.