Toshkovski: Lufta kundër krimit dhe korrupsionit zhvillohet pa selektivitet
Ministri i Punëve të Brendshme, Panche Toshkovski, deklaroi se institucionet po zhvillojnë luftë të vendosur kundër krimit dhe korrupsionit pa selektivitet, duke vepruar ekskluzivisht në bazë të provave dhe ligjit.
Gjatë një paraqitjeje në emisionin “Shou i natës me Bogdan Ilievski” në televizionin Alfa TV, Toshkovski foli për disa çështje aktuale të sigurisë, duke theksuar përkushtimin e institucioneve për respektimin konsekuent të sundimit të ligjit.
Ai tha se Ministria e Punëve të Brendshme po punon vazhdimisht për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe përmirësimin e mekanizmave për zbulimin dhe parandalimin e krimit, ndërsa çdo rast trajtohet në bashkëpunim me prokuroritë dhe institucionet kompetente.
Sipas tij, funksionimi profesional dhe transparent i institucioneve është thelbësor për ndërtimin e besimit të qytetarëve.
“Lufta kundër krimit dhe korrupsionit nuk guxon të varet nga interesat personale apo politike të askujt, por vetëm nga faktet dhe provat. Ligji duhet të vlejë njësoj për të gjithë”, theksoi Toshkovski.
Ministri shtoi se besimi i qytetarëve ndërtohet përmes rezultateve konkrete dhe veprimit konsekuent të institucioneve, duke dërguar mesazhin se askush nuk është mbi ligjin.
Ai theksoi gjithashtu se lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe krimit ekonomik mbetet një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas tij, po zhvillohen aktivitete intensive për zbulimin e rrjeteve kriminale dhe për ndjekjen penale të të gjithë personave të përfshirë.
Duke iu referuar rastit të sekuestrimit të drogës në Serbia, Toshkovski tha se institucionet po punojnë për zbardhjen e plotë të rastit në bashkëpunim me shërbimet partnere nga rajoni dhe Evropa.
“Krimi transnacional kërkon bashkëpunim të fortë ndërkombëtar. Shkëmbimi i informacioneve me institucionet partnere është thelbësor për shkatërrimin e rrjeteve kriminale dhe për zbardhjen e plotë të rasteve të tilla”, deklaroi ministri.
Ai theksoi gjithashtu se MPB do të vazhdojë me modernizimin e shërbimeve policore dhe avancimin e kapaciteteve operative, me qëllim përballimin më efikas të formave moderne të krimit, të cilat po bëhen gjithnjë e më të sofistikuara.
Në fund, Toshkovski nënvizoi se institucionet mbeten të përkushtuara për krijimin e një shoqërie të sigurt, ku sundon ligji dhe ku institucionet funksionojnë në interes të qytetarëve.