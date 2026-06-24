Toshkovski: Interpelanca është një përpjekje e dobët politike për të ngadalësuar procesin e pastrimit të krimit dhe korrupsionit
Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski beson se interpelanca që “E Majta” paraqiti për të, e cila është në rendin e ditës të seancës së sotme parlamentare, është një përpjekje e dobët politike për të ngadalësuar procesin e pastrimit të krimit dhe korrupsionit.
Me të, thotë ai, “E Majta” ka treguar edhe një herë se, me vetëdije ose pa vetëdije, po bëhet aleati më i dobishëm i LSDM-së dhe BDI-së.
“E Majta njoftoi interpelancën e tretë kundër meje në më pak se dy vjet. Ashtu si dy të mëparshmet, edhe kjo u njoftua përsëri përmes një konference për shtyp të montuar, më shumë me një shfaqje të lirë politike sesa me argumente thelbësore”, shkroi Toshkovski në profilin e tij në Facebook pas njoftimit të interpelancës nga “E Majta”.
Sipas ministrit Toshkovski, interpelanca është një e drejtë demokratike e opozitës dhe, siç thotë ai, e respekton plotësisht këtë të drejtë.
“As nuk kam ikur dhe as nuk do të iki nga debati. Përkundrazi, do t’i përballoj argumentet aty ku duhet, në Kuvend, publikisht, para të gjithë deputetëve dhe para qytetarëve. Atje, të gjithë do të kenë mundësinë të thonë atë që mendojnë, dhe vendimin do ta marrin përfaqësuesit e zgjedhur të popullit, në përputhje me ndërgjegjen dhe përgjegjësinë e tyre. Por gjithashtu nuk mund të hesht për diçka që prej kohësh u është bërë e qartë qytetarëve. E majta ka treguar edhe një herë se, me vetëdije apo pa vetëdije, po bëhet aleati më i dobishëm i LSDM-së dhe BDI-së. Të njëjtat parti kundër të cilave kanë ndërtuar një imazh të një alternative dhe kanë premtuar një politikë të ndryshme, sot praktikisht po i mbrojnë ato përmes sulmeve ndaj kujtdo që përpiqet të vendosë rend, përgjegjësi dhe funksionimin e sistemit”, shkroi Toshkovski.