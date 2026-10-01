Toshkovski: Është shkatërruar grupi kriminal në Prilep, vepronte në Maqedoni dhe vendet e BE-së
Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski lidhur me operacionin policor që u krye dje në Prilep thekson se bëhet fjalë për shpërbërjen e një grupi serioz të krimit të organizuar, për të cilin Ministria e Brendshme, në koordinim me Prokurorinë Publike dhe shërbimet partnere të huaja, ka punuar për më shumë se një vit, thuhet në njoftimin e MPB-së.
“Bëhet fjalë për shpërbërjen e një grupi të krimit të organizuar, një grupi shumë serioz kriminal, një pjesë e mirë e të cilit ka bërë atë që ka bërë për më shumë se 15 vjet dhe ka qenë e paprekshme nga agjencitë e zbatimit të ligjit”, tha Toshkovski për “Radio Lider”.
Ministri informoi se gjatë ditës së djeshme janë kryer rreth tridhjetë kontrolle, dhe rreth 21 persona do të përfshihen në kallëzimin fillestar penal, i cili do të përpunohet gjatë ditës. Procedurat vazhdojnë me procedurë urgjente dhe me urdhër të prokurorit publik.
Sipas Toshkovskit, ekzistojnë dyshime të arsyeshme se një pjesë e grupit ka vepruar edhe në territorin e Greqisë në të kaluarën, në zonën e Halkidikisë dhe Kalitheas, ku dyshohet për krime të rënda në fushën e krimeve kundër pronës, përfshirë vjedhje të rëndë.
Një pjesë e grupit, sipas informacionit në dispozicion të hetimit, ka kryer edhe vepra penale në territorin e Spanjës. Një nga individët që ishte në arrest shtëpiak në Spanjë u arratis prej andej dhe tani është siguruar nga policia e vendit dhe është në proces të duhur.
“Ky është vërtet një grup i organizuar kriminal serioz që, e përsëris, vepron prej shumë vitesh jo vetëm në Maqedoni, por edhe në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, dhe me një veprim të gjerë të koordinuar nga Prokuroria Publike, prej më shumë se një viti, e përsëris, ky grup i organizuar kriminal është trajtuar”, tha Toshkovski.
Në kuadër të hetimit, ka edhe dyshime se disa vepra penale janë ndihmuar nga oficerë policie që kanë ndarë informacione me anëtarët e grupit. Prandaj, gjatë operacionit, janë kryer disa kontrolle tek oficerë policie të dyshuar për bashkëpunim me disa nga të dyshuarit.
Toshkovski informoi gjithashtu se një anëtar i familjes më të ngushtë të njërit prej të dyshuarve u arrestua nga policia franceze disa muaj më parë, pasi në një bunker në automjetin e tij u gjetën 10 kilogramë kokainë, e cila, sipas informacionit të paraqitur nga ministri, ishte menduar të sillej në Maqedoni.
Gjatë kontrolleve të djeshme, u gjetën edhe para të gatshme në vlerë mbi 120-130.000 euro, dhe u sekuestruan rreth dhjetë automjete, përfshirë dy automjete Maserati dhe dy automjete luksoze Land Rover. Ekzistojnë dyshime të arsyeshme se një nga automjetet lidhet me dokumentacion të falsifikuar. Hetimi vazhdon sot.