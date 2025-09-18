Toshkovski: Është fakt se ka sulm hibrid ndaj shtetit

Toshkovski: Është fakt se ka sulm hibrid ndaj shtetit

Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, deklaroi se “është fakt që ka sulm hibrid ndaj shtetit, dhe se është fakt që në ditët e fundit ka pasur zjarre në katër pika kritike”.

Toshkovski nuk donte të zbulonte detaje rreth hetimeve për zjarret e fundit në Shkup, por tha se ka baza për dyshime dhe indikacione për përfshirjen e mbi njëzet personave.
Kur u pyet nëse nëse motivi për këto sulme hibride përmes zjarreve, dhe me këtë edhe rrezikimi i shëndetit të qytetarëve, ishte rrëzimi i kësaj qeverie, Ministri i Brendshëm u përgjigj shkurt se kishte indikacione të tilla dhe se fija “ka filluar të zbulohet”.
Ai mohoi se këto ngjarje do të ndikonin në zgjedhjet lokale në vend.

