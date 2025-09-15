Toshkovski: Do të ketë kallëzime për çdo krim ekologjik që dëshmohet

Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski, njoftoi se MPB po merr masa si pjesë e një hetimi për krimin mjedisor. Ai konfirmoi se katër persona janë thirrur për intervistë informative, ndërsa disa prej tyre janë nën masa të propozuara nga prokurori publik.

“Jemi vigjilentë, jemi të pranishëm, MPB po ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme. Do të ngrihen akuza përkatëse kundër kujtdo që ka prova për pjesëmarrje në këtë lloj krimi. Qytetarët meritojnë një Maqedoni të sigurt dhe të pastër”, tha Toshkovski.
Ai theksoi se hetimi do të shkojë “sa më thellë të jetë e mundur” dhe u bëri thirrje të gjitha institucioneve, veçanërisht Ministrisë së Mjedisit, të përfshihen në marrjen e masave.
Sipas tij, problemi është rezultat i dekadave të mosfunksionimit të institucioneve, të menaxhuara nga staf joadekuat dhe pa respekt për standardet profesionale.

Kasami: Me investimet po e bëjmë qytetin të qasshëm për të gjithë!

Asgjësohen mijëra kilogram drogë dhe qindra armë, Toshkovski: Droga dhe armët nuk kanë vend në shtetin tonë

Mexhiti: Do të ndërtojmë shkollë për fëmijët me nevoja të posaçme!

Rubin në Hagë: Fati i 1 milion kosovarëve, situata më e rëndë e jetës sime

Si një bisedë në WhatsApp çoi në shkatërrimin e një perandorie droge milionëshe në Britani

VLEN: Ministri i BDI-së, Naser Nuredini, dha lejen për depon e Trubarevës

