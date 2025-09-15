Toshkovski: Do të ketë kallëzime për çdo krim ekologjik që dëshmohet
Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski, njoftoi se MPB po merr masa si pjesë e një hetimi për krimin mjedisor. Ai konfirmoi se katër persona janë thirrur për intervistë informative, ndërsa disa prej tyre janë nën masa të propozuara nga prokurori publik.
“Jemi vigjilentë, jemi të pranishëm, MPB po ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme. Do të ngrihen akuza përkatëse kundër kujtdo që ka prova për pjesëmarrje në këtë lloj krimi. Qytetarët meritojnë një Maqedoni të sigurt dhe të pastër”, tha Toshkovski.
Ai theksoi se hetimi do të shkojë “sa më thellë të jetë e mundur” dhe u bëri thirrje të gjitha institucioneve, veçanërisht Ministrisë së Mjedisit, të përfshihen në marrjen e masave.
Sipas tij, problemi është rezultat i dekadave të mosfunksionimit të institucioneve, të menaxhuara nga staf joadekuat dhe pa respekt për standardet profesionale.