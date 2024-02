Toshkovski: Do të japim deri në 75.000 pasaporta në muaj

Ministri teknik i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, pret që prodhimi ditor i pasaportave në të ardhmen të rritet në 3.300.

Toshkovski vlerëson se numri i përgjithshëm i dokumenteve personale që duhet të zëvendësohen është diku rreth dy milionë dhe tregon se ai pret të arrijë një shifër prej rreth 75.000 në muaj, që është kapaciteti maksimal.

“Shifra që kanë pasur vazhdimisht si shifër për prodhim në Ministri është rreth 50.000 pasaporta në muaj. Numri që duam të arrijmë, një numër real, është diku rreth 75.000 pasaporta në muaj”, thotë Toshkovski.

Ricaktimi i termineve, sqaron Toshkovski, do të bëhet në atë mënyrë që listat të pastrohen çdo 20 ditë. Kjo do të thotë se nëse dikush më parë kishte një takim më 15 dhjetor, tani do të ketë një takim në fund të prillit.

MARKETING