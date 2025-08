Toshkovski dënoi thirrjet ksenofobike në ndeshjen e basketbollit në Kumanovë dhe paralajmëroi veprime procedurale nga ana e MPB-së

Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski dënon thirrjet ksenofobike në ndeshjen e basketbollit midis Maqedonisë dhe Rumanisë që u mbajt të shtunën në mbrëmje në Kumanovë.

Në “Vesti Plus” në Kanal 5, ai sonte theksoi se Ministria e Punëve të Brendshme tashmë po vepron sipas udhëzimeve të prokurorit publik dhe, siç tha, veprimet procedurale do të pasojnë në ditët në vijim.

“Do të doja të dënoja ashpër provokimet e tilla, gjuhën e urrejtjes dhe abuzimin e një ngjarjeje sportive. Po veprojmë sipas udhëzimeve të prokurorit publik dhe në ditët në vijim do të pasojnë veprime procedurale që janë në kompetencë të Ministrisë. Ky lloj gjuhe urrejtjeje nuk duhet t’i nënshtrohet abuzimit politik siç ishte dje”, tha Toshkovski.

Sipas tij, Ministria e Punëve të Brendshme shumë herë deri më tani ka treguar se vepron në mënyrë të barabartë ndaj atyre që përdhosin dhe përdorin gjuhë të urrejtjes.

Thotë është për keqardhje abuzimi politik nga ana e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, duke e lidhur ngjarjen në Kumanovë me zgjedhjet e ardhshme lokale dhe duke bërë thirrje për pjesëmarrje të elektoratit shqiptar, duke theksuar se shqiptarët janë shtypur që kur BDI ka qenë në opozitë.

SPB Kumanovë sot informoi se disa të dyshuar janë thirrur me të cilët është kryer bisedë zyrtare, pasi gjatë ditës së djeshme nga an e Prokurorisë Themelore Publike të Kumanovës janë lëshuar disa urdhra dhe udhëzime për të hetuar elementët e një vepre penale në brohoritjet e individëve aktualisht të panjohur. Nga PTHP Kumanovë dje njoftuan se është lëshuar gjithashtu urdhër për të siguruar pamjet e kamerave të mbikëqyrjes me qëllim të identifikimit tëe autorëve të mundshëm.

