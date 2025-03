Toshkovski: 45 persona janë në gjendje të rëndë, diskoteka nuk ka patur licencë, po merret në pyetje një ish ministër

Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski në konferencë për media, tha se 45 persona janë në gjendje kritike dje të njëjtit janë transportuar jashtë vendit si pasojë e shpërthimit të zjarrit në Koçani.

Toshkovski tha se mjetet piroteknike në diskotekën i ka sjellë grupi DNK ndërsa personi përgjegjës ka ndërruar jetë. Fletarresti për katër personat është tërhequr për shkak se të njejtit janë siguruar. Në stacionet policore janë ndaluar pesë persona, në mesin e tyre, tha Toshkovski edhe një ish ministër, me të cilët po kryhen biseda.

“Është konstatuar se personi juridik nuk ka licencë për punë. Lëshimi i licencës është në ingerencë të ministrisë së Ekonomisë, pronari gjatë kontrollit ka dëshmuar licencë të falsifikuar”, tha Toshkovski, raporton SHENJA.

Ai tha se 13 persona në SPB Shtip janë arrestuar në mesin e tyre edhe pronari juridik, ndërsa 11 prej tyre u është caktuar masa e paraburgimit.

Toshkovski tha se nga kontrollet e bërë janë konstatuar lëshime në objektin ku ka ndodhur tragjedia.

“Mjetet piroteknike janë përdorur në mënyrë jolegale, koncerti është mbajtur në të zezë sepse nuk ka patur marrëveshje me pronarin dhe grupin”, u shpreh Toshkovski.

Toshkovski tha se MPB nuk ka qenë e njoftuar nga askush se ngjarje e tillë do të ndodh dhe se MPB nuk ka obligim të sigurojë ngjarje të tilla, nëse nuk ka kërkesë. /SHENJA/

