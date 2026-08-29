Tornadoja godet Italinë, rreth 40 të plagosur dhe dëme të mëdha në Kremonë
Një mot ekstrem ka goditur këtë pasdite qytetin e Kremonës në Itali, ku një tornado e shoqëruar me breshër dhe erëra të forta ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa zona.
Mes ndërtesave të prekura janë Katedralja dhe Bashkia. Nga fuqia e stuhisë është dëmtuar rëndë çatia e njërës prej majave të Katedrales, ndërsa është shembur edhe çatia e kullës qytetare të Bashkisë, e cila përbën një nga gjurmët e mbetura të ndërtesës së vjetër të qytetit.
Sipas raportimeve, rreth 40 persona kanë mbetur të plagosur. Të plagosurit raportohet se kanë pësuar dëmtime të lehta, ndërsa në një rast më serioz, një automjet është goditur nga një pemë e rrëzuar në Via Giuseppina, në periferi të Kremonës. Personat që ndodheshin brenda makinës janë nxjerrë nga automjeti me ndihmën e banorëve dhe më pas të ekipeve të emergjencës.
Pjesa tjetër e të plagosurve janë goditur nga breshëri, copa çatie, tjegulla dhe materiale të shkëputura nga ndërtesat. Disa persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore, kryesisht për shkak të dëmtimeve dhe gjendjes së shokut.
Moti i keq ka prekur edhe zonën lindore të Bassa Piacentina, ku janë regjistruar reshje të dendura breshëri. Në Castelsangiovanni, në kufi me provincën e Pavias, kokrrat e breshërit kanë arritur madhësinë e topave të tenisit.
Shërbimet zjarrfikëse kanë marrë dhjetëra telefonata për ndihmë, kryesisht për shkak të pemëve të rrëzuara dhe dëmeve të shkaktuara në automjete. Stuhia ka prekur edhe zonat bujqësore, me dëme të raportuara veçanërisht në vreshta.
Në zonën e autostradës Piacenza-Torino, reshjet e forta detyruan disa drejtues mjetesh të ndalonin përkohësisht, ndërsa autoritetet raportuan se nuk kishte persona të lënduar.
Probleme janë regjistruar edhe në Torino, ku ekipet e zjarrfikësve kanë ndërhyrë për të shpëtuar tetë persona që mbetën të bllokuar në rrugë në zonën Clot de la Batüa, teksa po përpiqeshin të ktheheshin në banesat e tyre.
Personat u nxorën nga zona dhe u dërguan në një vend të sigurt. Ndërkohë, zjarrfikësit nisën pastrimin e rrugës nga balta dhe mbeturinat, ndërsa aksi pritet të mbetet i mbyllur gjatë natës.
Stuhitë kanë shkaktuar probleme edhe në provincën e Alessandrias. Pemë janë rrëzuar në rrugë dhe mbi automjete, ndërsa tjegulla dhe struktura të tjera të ndërtesave janë dëmtuar nga erërat e forta.
Zjarrfikësit kanë marrë rreth 50 kërkesa për ndërhyrje. Zonat e kryeqytetit provincial, Tortonës dhe luginës së poshtme të Scrivias janë ndër më të prekurat nga era, shiu dhe breshëri.
Situata e vështirë atmosferike ka shkaktuar probleme edhe në zonat malore të Trentino-s. Mbi 800 alpinistë janë ndihmuar dhe shoqëruar drejt luginës pasi disa teleferikë u mbyllën për shkak të erërave të forta.
Në lartësi mbi 2,500 metra, shpejtësia e erës ka kaluar 110 kilometra në orë. Ndërhyrjet më të mëdha janë kryer në Ciampac dhe Sass Pordoi.
Në Ciampac, rreth 400 persona mbetën të bllokuar pas ndalimit të teleferikut dhe u shoqëruan drejt luginës me automjete. Në Sass Pordoi, situata preku rreth 600 persona. Një pjesë e tyre u shoqëruan nga ekipet e shpëtimit përgjatë Qafës Forcella Pordoi, ndërsa për personat më të rrezikuar, përfshirë të moshuar dhe fëmijë, u mundësua përdorimi i teleferikut pas rihapjes së tij.