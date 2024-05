Tornado e fuqishme në SHBA, viktima dhe të lënduar

Një tornado e fuqishme goditi një qytet të vogël në Iowa të martën, duke vrarë disa njerëz dhe duke lënë të paktën 12 të plagosur, thanë autoritetet.

Imazhet nga qyteti i Greenfield tregojnë shkatërrim total.

“Tornadoja shkatërroi një pjesë të madhe të qytetit ,” tha rreshteri Alex Dinkla, një zëdhënës i Policisë së Shtetit të IoWa-s, gjatë një konference për shtyp në mbrëmje në Greenfield.

“Ne mund të konfirmojmë se ka viktima nga tornadoja”.

Të paktën një duzinë njerëz në Greenfield, një qytet me rreth 2,000 banorë, u plagosën nga tornado.

Guvernatori tha se shteti do të sigurojë të gjitha burimet e tij për të ndihmuar zonat e prekura dhe siguroi banorët se do t’u sigurohet strehim, ushqim dhe ujë, ndërsa energjia elektrike do t’u rikthehet mijëra banorëve.

Të paktën një person, një grua në Adams County, raportohet të ketë vdekur si pasojë e stuhisë, tha eksperti mjekësor i qarkut Lisa Broën. Ai foli për Reuters në telefon dhe tha se nuk mund të jepte detaje të mëtejshme.

MARKETING