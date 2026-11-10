“Top 100” – OEMVP shpall kompanitë më të suksesshme në Maqedoninë e Veriut
Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore edhe këtë vit e ka organizuar ngjarjen “Top 100” në të cilën ka shpallur kompanitë më të suksesshme.
Kompania më e suksesshme u shpall “Neptun”, ndërsa në mesin e Top 5 ishin:
1. Neptun
2. PoFix
3. Alma M
4. Kipper Market
5. Bas Tuti Fruti.
Gjatë kësaj ngjarje u ndanë edhe çmimet e mëposhtme:
Grua e suksesshme në biznes Sigal Life Insurance Group – Aleksandar Shkumbin Antovska
Partneriteti më i suksesshëm – Maya
Top eksportuesi – Multipark Izairi
Top investitori – TrimLum
Kompania me përgjegjësi shoqërore – HalkBank.