“Top 100” – OEMVP shpall kompanitë më të suksesshme në Maqedoninë e Veriut

“Top 100” – OEMVP shpall kompanitë më të suksesshme në Maqedoninë e Veriut

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore edhe këtë vit e ka organizuar ngjarjen “Top 100” në të cilën ka shpallur kompanitë më të suksesshme.

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Kompania më e suksesshme u shpall “Neptun”, ndërsa në mesin e Top 5 ishin:
1. Neptun

2. PoFix

3. Alma M

4. Kipper Market

5. Bas Tuti Fruti.

Gjatë kësaj ngjarje u ndanë edhe çmimet e mëposhtme:

Grua e suksesshme në biznes Sigal Life Insurance Group – Aleksandar Shkumbin Antovska
Partneriteti më i suksesshëm – Maya
Top eksportuesi – Multipark Izairi
Top investitori – TrimLum
Kompania me përgjegjësi shoqërore – HalkBank.

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