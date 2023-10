Tonali si Fagioli, do të denoncojë veten, por zbritja e dënimit nuk është e sigurt

Ai pranoi të trajtohej me ndihmën e një eksperti dhe së shpejti do të vetë-raportohet në prokurorinë e Torinos dhe atë federale. Bëhet fjalë për Sandro Tonalin i cili ka vendosur të ndjekë rrugën e Nicolò Fagioli në frontin e basteve të futbollit që tashmë e sheh atë nën hetim.

Qëllimi i ish-lojtarit të Milanit është të marrë një zbritje në dënim dhe të shkurtojë dënimin, por kjo nuk është e dhënë: fillimisht do të duhet të verifikohet nëse materiali i grumbulluar, shkruan La Gazzetta dello Sport, përputhet totalisht me atë të grumbulluar nga hetuesit.

Me pak fjalë, për të kuptuar nëse ish-lojtari i Brescias po thotë të gjithë të vërtetën. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet frontit të Milanit: zyra e prokurorit dëshiron të kuptojë nëse mesfushori ka vënë bast për ndeshjet e Milanit apo jo. Nëse do të ishte kështu, do të përballeshim me një rrethanë rënduese.

Në qendër të vëmendjes është edhe marrëdhënia mes Tonalit dhe Fagiolit: sipas asaj që shkruan La Repubblica, ish-lojtari i Cremonese ka pranuar para hetuesve se ka qenë kolegu i tij i kombëtares që e ka bërë të shkarkojë aplikacionin e basteve.

Ai që e futi në telashe Sandron ishte vetë lojtari i Juventusit, i cili dorëzoi celularin në Prokurori. Kjo e fundit do të dëgjojë edhe vetë Tonalin sa më shpejt të jetë e mundur: është penduar, por hetuesit presin që versioni i dhënë autoriteteve të jetë i njëjtë me atë të konstatuar në hetimet në vazhdim për celularin dhe tabletin e sekuestruar.

Një faktor jo i vogël për të siguruar që ish-lojtari i Milanit, nëse gjithçka përshtatet, do t’i zbritet dënimi me 50%. Nëse nuk rezulton se ai gjithashtu ka vënë para në ndeshjet e klubit të tij: kjo do ta përkeqësonte në mënyrë dramatike situatën.

