Tomor Alizoti tregon zgjidhjen që e ka ofruar për të zgjidhur problemin brenda PD-së

Deputeti i PD-së, Tomor Alizoti në emisionin debativ në TV SHENJA, tha se dashuria e madhe e shqiptarëve për liderët është një tipar totalitarë.

“Partia është një bashkim vullnetar njerëzisht që mendojnë në një mënyrë. Partia nuk është të marrim plaçkë. Ky është problemi tek të gjitha partitë shqiptare”, tha deputeti Alizoti.

Ai tha se PD duhet të bashkohet dhe shumica e punëve që janë bërë në Shqipëri janë bërë falë PD-së.

“Me gjithë ato që ka bërë mezi ka fituar dhe sot një PD e përçarë ka zero shanse të jetë nesër forcë pozitë. Kam dhënë një propozim që mendojë meqë në Shqipëri por edhe përreth sistemet totalitare që kontrollojnë gjithçka ju ra ideologjia, nga lideri suprem ju ra komunizmi dhe erdhën në demokraci. Elementi tipik i tyre është autoritarizmi. Do thotë ne e morëm nga komunizmi që lideri i partisë është edhe pronari i partisë. Zgjidhja që do të ishte që ne të mos kishim kryetar për një kohë por një grupim të urtish prej 3 ose 5 veta të cilat përfaqësojnë të gjitha rrymat, dhe kandidati pastaj që do kandidojë për kryeministër le të dale primar”, tha Alizoti, duke shtuar se me këtë ulet edhe kulti i liderit.

Ai tha se kryetarët janë problemi në të gjithë vendet e Ballkanit.

Sipas tij për të zgjidhur problemin brenda PD-së, të dy palët duhet të tërhiqen dhe të lënë PD-në të hyjë në një garë dhe të zgjedhin se çfarë duan.

“Ky konflikt nuk mund të zgjasë se dëmton PD-në, dëmton shqiptarët jo vetëm në Shqipëri por edhe rajonin shqiptarë”, u shpreh Alizoti.