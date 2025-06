Tom Cruise fiton rekordin botëror Guinness për akrobaci mbresëlënëse në ‘Mission Impossible’

Aktori i njohur amerikan Tom Cruise u vlerësua me Rekordin Botëror Guinness për aktin e zjarrtë me parashutë “Mission: Impossible – The Final Reckoning”.

Në këtë akt, Cruise hidhet nga një helikopter dhe hap një parashutë, pastaj i vë flakën. Parashuta ishte e para-lagur me karburant dhe u ndez, tha Rekordi Botëror Guinness në një njoftim për shtyp.

Cruise duhej të hidhej nga të paktën 7,500 metra lartësi. Parashuta e zjarrtë mund të digjej vetëm për rreth tre sekonda para se Cruise duhej ta priste dhe të hapte një kanal rezervë. Dhe ndonjëherë, ai e bënte këtë duke mbajtur një aparat fotografik 50 paundësh.

Cruise e kreu aktin jo një herë, jo dy herë, por 16 herë, tha Rekordi Botëror Guinness, duke e bërë atë mbajtësin e rekordit për “më shumë kërcime me parashutë të djegura nga një individ”.

