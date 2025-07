Tmerri i rrëzimit të avionit Air India nuk ka fund, të afërmit e viktimave: Po na japin trupat e gabuar

Tragjedia e madhe e humbjes së të dashurve në rrëzimin e Boeing 787 të Air India më 12 qershor pas ngritjes, duke shkaktuar 260 vdekje, nuk ishte e mjaftueshme: familjet e viktimave tani nuk mund as të vajtojnë të dashurit e tyre për shkak të një gabimi në dorëzimin e trupave të tyre.

Lajmi u raportua nga tabloidi britanik Daily Mail, duke shpjeguar se çfarë do të ndodhte, duke shkaktuar vuajtje edhe më të mëdha për familjet në zi, sepse trupat e disa prej të dashurve të tyre u identifikuan gabimisht para se të silleshin në shtëpi.

Të afërmit e viktimave në fjalë, në fakt, ende nuk kanë qenë në gjendje të mbajnë funeralet pasi u informuan se arkivoli i tyre përmbante trupin e një pasagjeri të panjohur dhe jo të një anëtari të familjes .

Zbulimi me anë të testit të ADN-së – Tabloidi shpjegon se ka pasur edhe raste të tjera, të përshkruara me të drejtë si “shqetësuese”, në të cilat mbetjet e shumë personave të vrarë në aksident u gjetën të përziera së bashku dhe të vendosura gabimisht në të njëjtin arkivol. Vetëm pasi u zbulua gabimi, ishte e nevojshme t’i ndanin ato përpara se të kryhej internimi. E vërteta u zbulua nga Dr. Fiona Ëilcox, një mjeke ligjore për Londrën Perëndimore, e cila u përpoq të verifikonte identitetin e pasagjerëve britanikë të riatdhesuar duke krahasuar ADN-në e tyre me mostrat e dhëna nga familjet e tyre.

Në orët e fundit, një hetim i nivelit të lartë për këtë skandal është nisur paralelisht në Londër dhe Indi: Kryeministri britanik Keir Starmer synon t’i shprehë shqetësimet e tij homologut të tij indian Narendra Modi gjatë vizitës së tij shtetërore në Britaninë e Madhe këtë javë.

Puna e avokatit britanik – Nga vdekjet e shkaktuara nga rrëzimi i Boeing 787, afërsisht 30 sekonda pas ngritjes nga Ahmedabad dhe që ishte planifikuar të ulej në Londër Gatëick, 52 ishin shtetas britanikë. Daily Mail raporton gjithashtu se disa viktima mbetën në Indi sepse u dogjën ose u varrosën në vend, ndërsa eshtrat e një duzine personash thuhet se janë riatdhesuar tashmë në Mbretërinë e Bashkuar. Healy-Pratt, një avokat, po merret me këtë çështje dhe, më e rëndësishmja, po rindërton faktet që fshihen pas kësaj tragjedie të tmerrshme. “E kam kaluar muajin e fundit në shtëpitë e këtyre familjeve të mrekullueshme britanike dhe gjëja e parë që ata duan është të kenë të dashurit e tyre përsëri “, i tha ai tabloidit. ” Disa prej tyre kanë eshtrat e gabuara dhe janë qartësisht të shqetësuar. Kjo ka ndodhur për disa javë dhe mendoj se këto familje meritojnë një shpjegim .”

Avokati po përpiqet për të rindërtuar në detaje atë që ndodhi nga 12 qershori e tutje në procesin e gjetjes dhe identifikimit, duke filluar që nga momenti kur trupat e viktimave u nxorën nga rrënojat e Boeingut deri në mbërritjen e tyre në Britaninë e Madhe.

MARKETING