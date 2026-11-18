Tmerr në Shkup: Burra të moshës 47 dhe 62 vjeç dyshohet se kanë dhunuar një fëmijë nën moshën 15-vjeçare
Sektori për Punë të Brendshme në Shkup ka ngritur kallëzim penal ndaj dy personave, të moshës 47 dhe 62 vjeç, nën dyshimin se kanë kryer veprime seksuale ndaj një fëmije nën moshën 15-vjeçare.
“SPB Shkup ka paraqitur kallëzim penal kundër P.N. (47) dhe A.T. (62), të dy nga Shkupi, për shkak të ekzistimit të dyshimeve për kryerjen e veprës penale ‘Dhunim i fëmijës që nuk ka mbushur 15 vjet’.
Sipas informacioneve nga MPB-ja, të dyshuarit në korrik të vitit 2025 kanë kryer veprime seksuale ndaj një të mituri.
Ndaj të dy personave është paraqitur kallëzim penal për procedim të mëtejshëm nga organet kompetente”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.