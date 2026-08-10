Tmerr në Meksikë/ Pesë trupa të varur në një urë, rikthehet frika nga kartelet në Zacatecas
Pesë trupa të varur nga një urë në shtetin meksikan të Zacatecas kanë rikthyer frikën për një valë të re të dhunës së karteleve në një rajon që vitet e fundit kishte shënuar një rënie të ndjeshme të vrasjeve.
Trupat u gjetën më 18 korrik në Pózo de Gamboa, një qytet me rreth 5,000 banorë, i pozicionuar në një zonë strategjike për rrugët e trafikimit të drogës drejt Shteteve të Bashkuara.
Mes viktimave raportohet se ishin një ish-kryetar bashkie, zyrtarë publikë dhe biznesmenë nga zona të ndryshme të Zacatecas. Pak kohë më vonë, pesë trupa të tjerë u gjetën në zonat përreth.
Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në komunitet, veçanërisht pasi dhuna vdekjeprurëse në Zacatecas kishte rënë ndjeshëm vitet e fundit. Sipas të dhënave zyrtare, numri i vrasjeve të qëllimshme kishte rënë nga rreth 1,300 në vitin 2022 në 144 në vitin 2025.
“Pas orës 9 të mbrëmjes nuk sheh më asnjë njeri”
Banorët e Pózo de Gamboa thonë se pas ngjarjeve të fundit frika është rikthyer në komunitet.
“Pas orës 9 të mbrëmjes nuk sheh më asnjë shpirt jashtë”, tha një banor për AFP, duke përshkruar atmosferën e pasigurisë në qytet.
Një tjetër banor tregoi se në zonë ekziston një frikë e vazhdueshme nga rrëmbimet dhe vrasjet, duke thënë se kishte humbur edhe një të afërm në rrethana të tilla.
Ura ku u gjetën viktimat nuk është e panjohur për ngjarje të ngjashme. Në të kaluarën, aty janë gjetur trupa të varur dhe janë shfaqur edhe flamuj të lidhur me kartelë kriminale.
Përplasja mes karteleve
Zacatecas është kthyer në një zonë të rëndësishme të përplasjes mes Kartelit të Gjeneratës së Re të Jaliscos (CJNG) dhe Kartelit Sinaloa, dy prej organizatave kriminale më të fuqishme në Meksikë.
Kontrolli i territorit është veçanërisht i rëndësishëm për shkak të pozicionit strategjik të shtetit dhe rrugëve të përdorura për trafikimin e drogës drejt veriut.
Prokuroria ka nisur hetimet për vrasjet, ndërsa autoritetet lokale kanë kërkuar mbështetjen e ushtrisë dhe Gardës Kombëtare për të forcuar sigurinë në zonë.
Presion i ri mbi qeverinë Sheinbaum
Rikthimi i dhunës përbën një sfidë të re për qeverinë e presidentes Claudia Sheinbaum, e cila është zotuar se autorët do të identifikohen dhe do të arrestohen.
Për banorët e Zacatecas, megjithatë, shqetësimi kryesor është nëse ngjarjet e fundit janë një incident i izoluar apo shenja e një rikthimi të luftës së karteleve në një shtet që kishte arritur të ulte ndjeshëm nivelin e dhunës.
Ngjarja ka rikthyer në qendër të vëmendjes betejën për kontrollin e territorit dhe rrugëve të trafikut të drogës në një prej rajoneve më strategjike të Meksikës.