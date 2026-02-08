Tjetër gol nga Xherdan Shaqiri, Baseli fiton me përmbysje ndaj Zurichut

Tjetër gol nga Xherdan Shaqiri, Baseli fiton me përmbysje ndaj Zurichut

Basel ka shënuar fitore me përmbysje në shtëpi ndaj Zurichut, në kuadër të xhiros së 23-të në elitën e futbollit zviceran.

Zurich deri në minutën e fundit të ndeshjes ishte në epërsi prej 0-1, sidoqoftë Baseli realizoi dy gola të vonshëm për ta realizuar rikthimin e madh.

Xherdan Shaqiri u tregua i saktë nga pika e bardhë, duke e barazuar rezultatin (90) – VIDEO.

Ndërsa, Salah në minutën e fundit shënoi pas asistimit të Bacanin për t’ia siguruar vendasve pikët e plota (90+6′).

Vlen të ceket se përpos Shaqirit, nga minuta e parë luajti edhe mesfushori Dion Kacurri, i cili pësoi një lëndim në minutën e 63-të dhe si pasojë la fushën.

Ndërkohë, te Zurichu paraqitje të plotë bënë dyshja Bledian Krasniqi e Lindrit Kamberi.

Baseli kësisoj renditet në pozitën e katërt me 39 pikë derisa Zurichu në vendin e nëntë me 25 sosh.

MARKETING

Të ngjajshme

Përmbysje e çmendur ndaj Liverpool, City feston pas fundit dramatik

Përmbysje e çmendur ndaj Liverpool, City feston pas fundit dramatik

Hansi Flick mund të largohet nga Barcelona nëse Joan Laporta nuk rizgjidhet

Hansi Flick mund të largohet nga Barcelona nëse Joan Laporta nuk rizgjidhet

Shefit Shefiti transferohet te Hatta Club në Emiratet e Bashkuara Arabe

Shefit Shefiti transferohet te Hatta Club në Emiratet e Bashkuara Arabe

Distria Krasniqi fiton medaljen e artë në Grand Slamin e Parisit

Distria Krasniqi fiton medaljen e artë në Grand Slamin e Parisit

Juventusi njofton rinovimin e kontratës së Kenan Yildiz

Juventusi njofton rinovimin e kontratës së Kenan Yildiz

Manchester United merr fitoren e katërt radhazi, mposht edhe Tottenhamin

Manchester United merr fitoren e katërt radhazi, mposht edhe Tottenhamin