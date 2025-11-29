Tikveshi fiton Brerën, Pelisteri barazon me Makedonija Gjorçe Petrovin
Tikveshi ka shënuar fitore bindëse prej 4:0 ndaj Brerës në ndeshjen e vlefshme për javën e 15-të të elitës së futbollit vendor. Skuadra mysafire dominoi plotësisht takimin nga fillimi deri në fund, duke mos e vënë në dyshim asnjëherë fitoren. Dy gola u realizuan nga Stojanov, ndërsa Ivanovski dhe Stojçev shtuan nga një tjetër për të vulosur triumfin e thellë. Në ndeshjen tjetër të zhvilluar sot, Pelisteri dhe Makedonija Gjorçe Petrovi u ndanë me rezultat të barabartë 1:1. Xhiroja e 15-të do të vazhdojë nesër me dy përballje interesante: Vardari – Shkupi dhe Struga – Bashkimi. /SHENJA/