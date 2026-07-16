TikTok nën hetim në Britani, shkak dyshimet për sigurinë e fëmijëve në platformë
Një hetim është nisur ndaj TikTok për shkak të masave të sigurisë së fëmijëve. Hetimi nga rregullatori i medias Ofcom vjen një muaj pasi qeveria e Mbretërisë së Bashkuar njoftoi se fëmijët nën 16 vjeç do të ndalohen plotësisht nga një sërë platformash .
Ofcom do të shqyrtojë se si aplikacioni i ndarjes së videove vlerëson nëse një përdorues është fëmijë dhe nëse ka sisteme të përshtatshme për të parandaluar që fëmijët të shikojnë përmbajtje të dëmshme.
“Jemi të bindur se i përmbushim detyrimet tona të Aktit të Sigurisë Online dhe do të punojmë me Ofcom për ta demonstruar këtë,” tha një zëdhënës i TikTok.
Kjo vjen pas një shqyrtimi nga rregullatori në maj, i cili e kritikoi platformën se nuk ishte “mjaftueshëm e sigurt” për fëmijët dhe bëri thirrje për veprime më të forta mbi sigurinë e fëmijëve në internet.
Kate Davies, drejtoresha e grupit të Ofcom për strategjinë dhe kërkimin, tha se këtu hyn në lojë TikTok.
Davies tha se Ofcom kishte “dyshime serioze” nëse mjete të tilla janë mjaftueshëm të mira për të kontrolluar moshën e përdoruesve.
Rregullatori kërkon që platformat e mediave sociale, ndër të tjera, të përdorin metoda “shumë efektive” për të kontrolluar nëse përdoruesit janë mjaftueshëm të rritur për t’i përdorur ato.
“Kemi pyetje shumë serioze nëse përfundimi i moshës mund të jetë shumë efektiv,” tha ajo.
Por një zëdhënës i TikTok tha: “Ne zbatojmë në mënyrë strikte përvojat e përshtatshme për moshën përmes rregullave të platformës të informuara nga ekspertët dhe teknologjive të përparuara të nxjerrjes së moshës, në përputhje me homologët kryesorë të industrisë.”
Ata thanë se kompania kishte investuar “miliarda” në sigurinë online që nga lançimi në Mbretërinë e Bashkuar tetë vjet më parë.