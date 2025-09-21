TikTok në SHBA/ Trump fiton marrëveshjen, por çfarë fsheh algoritmi i Kinës?

Presidenti Donald Trump ka lavdëruar marrëveshjen e tij për TikTok me liderin kinez Xi Jinping si një shembull të aftësive të tij biznesore që përfitojnë amerikanët.
Sipas tij, aplikacioni i njohur për videot e shkurtra do të “shpëtohet” nga ligji që e ndalon në SHBA dhe tani do të kontrollohet nga një kompani amerikane për të mbrojtur të dhënat e përdoruesve.
Megjithatë, situata është më komplekse. TikTok, i cili ka 170 milion përdorues amerikanë, është gjithashtu një mjet i fuqishëm financiar dhe mjedis i mundshëm për ndikim kinez. Edhe pse pronësia do të jetë kryesisht amerikane, algoritmi kryesor mbetet i Kinës, gjë që bën të dyshueshme neutralitetin e tij.

Trump e ka parë gjithashtu TikTok si një mjet për të mobilizuar votuesit e rinj pro-MAGA, duke e përshkruar si një mundësi për të mbështetur interesat e tij dhe të pasardhësit të tij politik.

Por kritikët argumentojnë se aplikacioni mbetet një mjet për shpërndarjen e propagandës dhe ndikimeve të jashtme, dhe zgjidhja më e thjeshtë do të ishte të mbyllej plotësisht.
Në thelb, pavarësisht fitimeve të mundshme financiare dhe përfitimeve politike, shumë ekspertë e konsiderojnë TikTok si një rrezik të vazhdueshëm për sigurinë dhe mendimin publik amerikan.

