TikTok ka filluar të raportojë përmbajtjen e krijuar me inteligjencë artificiale

Rrjeti social TikTok ka njoftuar se do të fillojë të raportojë automatikisht çdo përmbajtje të krijuar me inteligjencë artificiale (AI).

“AI mundëson mundësi të jashtëzakonshme krijuese, por mund të ngatërrojë dhe mashtrojë shikuesit nëse nuk e dinë se përmbajtja është krijuar me ndihmën e inteligjencës artificiale. Etiketimi është i rëndësishëm për ta bërë më të qartë kontekstin, “tha TikTok në një deklaratë.

Përmbajtja në TikTok ishte raportuar më parë nëse ishte krijuar me ndihmën e inteligjencës artificiale në atë platformë, por tani kjo do të jetë edhe për inteligjencën artificiale jashtë TikTok.

MARKETING