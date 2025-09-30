TIKA mbështet shërbimet shëndetësore dhe gjyqësore në Maqedoninë e Veriut
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) ka ofruar mbështetje në fushat e kujdesit shëndetësor dhe të gjyqësorit në Maqedoninë e Veriut, raporton Anadolu.
TIKA siguroi pajisje për Klinikën e Veshit, Hundës dhe Fytit në Kompleksin Nëna Tereza të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.
Në një program të mbajtur në universitet për të shënuar përfundimin e projektit morën pjesë ambasadori turk në Shkup, Fatih Ulusoy, nënkryetari i TİKA-s, Mahmut Çevik, ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Azir Aliu, si dhe stafi i spitalit.
Ministri Aliu theksoi se TIKA ka ofruar mbështetje në të gjitha fushat e nevojshme deri më sot dhe shprehu mirënjohjen e tij për këtë mbështetje.
Pas programit në spital, delegacioni mori pjesë në një ceremoni në Gjykatën e Shkallës së Parë në Gostivar, ku është përmirësuar infrastruktura teknike dhe është rinovuar salla e mbledhjeve. Delegacioni u prit nga kryetari i Gjykatës së Lartë, Eljesa Aliji.
Në deklaratën e tij, ambasadori Ulusoy shprehu kënaqësinë e tij për mbështetjen e TIKA-s për Gjykatën e Shkallës së Parë të Gostivarit.
Ulusoy theksoi mbështetjen e vazhdueshme të Turqisë për projektet e zhvillimit në Maqedoninë e Veriut, duke theksuar rëndësinë e projekteve që synojnë përmirësimin e kapacitetit institucional në gjyqësor.
“Me projektin që po përurojmë sot, salla e mbledhjeve të Gjykatës së Shkallës së Parë të Gostivarit është rinovuar dhe pajisur plotësisht, dhe janë siguruar edhe pajisje teknike”, tha Ulusoy.
Ulusoy tha se mbështetja e Turqisë për Maqedoninë e Veriut ka vazhduar që nga pavarësia e saj dhe shtoi se Klinika e Veshit, Hundës dhe Fytit është pajisur me pajisje elektrokauterimi, të cilat ndalojnë gjakderdhjen gjatë procedurave kirurgjikale, zvogëlojnë rrezikun e infeksionit dhe janë thelbësore për zbulimin e hershëm.
“Ne kemi zbatuar afërsisht 1.300 projekte në Maqedoninë e Veriut për 20 vjet”
Çevik, nga ana e tij, njoftoi se TIKA ka vepruar në Maqedoninë e Veriut për afërsisht 20 vjet.
“Ndërsa vazhdojmë këto aktivitete, ne përpiqemi të zbatojmë projektet tona duke respektuar sistemin ligjor vendas, sistemin etik dhe strukturën kulturore. Ne kemi zbatuar afërsisht 1.300 projekte në Maqedoninë e Veriut gjatë 20 viteve të fundit. Nga këto, 381 projekte synojnë përmirësimin e infrastrukturës civile dhe kapacitetit institucional”, tha ai.
Çevik theksoi se Maqedonia e Veriut ka një kulturë bashkëjetese midis grupeve të ndryshme etnike dhe strukturave fetare dhe tha se ato ofrojnë mbështetje për kushte më të mira gjyqësore.
Ndërkaq, Aliji tha se “sot, jemi mbledhur për të festuar një ngjarje të veçantë që është rezultat i miqësisë dhe bashkëpunimit të sinqertë midis Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut”.