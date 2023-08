Tifozi bullgar i cili u plagos në Shkup: Nuk kemi provokuar, ishim në vendin dhe kohën e gabuar

Tifozi i Levski Sofia, 29-vjeçari Dragomir sot ka folur për aksidentin i i cili ndodhi në Shkup, në të cilën ai vet u therrë me thikë.

Fatmirësisht, Dragomiri, tifozi Levskit i cili u therr me thikë në Shkup, është liruar nga spitali dhe tani është në gjendje të mirë shëndetësore dhe po rikopurohet.

Dragomir për “Nova” ka folur për herë të parë publikisht për sulmin, e cila ka hedhur poshtë pretendimet për ndonjë provokim nga ana e tyre, duke pohuar se grupi i tifozëve ishte thjesht në vendin e gabuar në kohën e gabuar.

Ai ka thënë se sulmi ka ndodhur teksa ata ishin duke pritur në semafor dhe se nuk ka pasur përfshirje të qëllimshme nga ana e tyre për të nxitur dhunë.

“Ngjarja ka ndodhur me shpejtësi, duke zgjatur më pak se dy minuta, gjatë së cilës një grup individësh janë përballur me Dragomirin dhe miqtë e tij. Sulmuesit thuhet se kanë tërhequr shallin e Dragomirit, duke çuar në një sherr fizik. Ndërsa situata u përshkallëzua, Dragomir u godit me thikë. Ai gjithashtu përshkruan kaosin dhe përshkallëzimin e shpejtë të dhunës e cila ka ndodhur brenda kohës,…ku njerëzit vazhdonin të vinin, duke hedhur tuba, shishe dhe në momentin që unë arrita të ikja, ata goditën xhamin e pasmë të makinës dhe e thyen…”, thotë ai

Dragomir dhe miqtë e tij tentuan të tërhiqeshin në makinën e tyre për t’i shpëtuar sulmuesve, por pikërisht në këtë moment ai kuptoi se ishte goditur me thikë. Pavarësisht tronditjes dhe adrenalinës, ata arritën t’u shpëtojnë sulmuesve dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore. Dragomir shprehu mirënjohjen e tij për ndihmën e parë të dhënë në kohë nga një mik i tij mjek.

Ngjarja nxjerr në pah ambientin e tensionuar që rrethonte ndeshjen e futbollit dhe kthesën e papritur të ngjarjeve që rezultuan me plagosjen e rëndë të Dragomirit. Ai gjithashtu hedh dritë mbi rreziqet dhe pasiguritë me të cilat përballen tifozët që udhëtojnë për të mbështetur ekipet e tyre në vende të panjohura.

MARKETING