Tifozët e Fenerbahçes demonstrojnë solidaritet me Palestinën
Tifozët e klubit turk Fenerbahçe kanë demonstruar solidaritet me Palestinën në ndeshjen play-off të UEFA Ligës së Kampionëve kundër klubit portugez Benfica, që po zhvillohet në stadiumin Chobaninë Stamboll, raporton Anadolu.
Para fillimit të ndeshjes, tifozët e klubit turk shfaqën një banderolë të madhe të shkruar në të “Ndal gjenocidin në Gaza! Palestina e lirë”, si dhe valëvitnin shalle me ngjyrat palestineze, së bashku me flamuj palestinezë dhe turk.
Shfaqja e mbështetjes vjen më mes të sulmeve brutale të vazhdueshme të Izraelit ndaj Rripit të Gazës, ku që nga tetori i vitit 2023 janë vrarë të paktën 62.100 palestinezë.
Tifozët e Fenerbahçes edhe më herët kanë treguar solidaritet me Palestinën gjatë ndeshjeve evropiane, duke valëvitur flamuj palestinezë dhe duke brohoritur slogane në mbështetje të Palestinës.