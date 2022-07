Ti je çfarë bën dhe jo çfarë thua se do të bësh

Shkruan: Nuredin NAZARKO, Korçë

Parakushti i veprimit është mendimi. Kjo nuk do të thotë që njeriu do të materializojë çdo mendim që i vjen në mendje. Si qenie me arsye do të analizojë, më pas duhet të guxojë dhe, si përfundim, ta veprojë atë që e mendon. Si të jetë natyra e mendimeve, ashtu janë edhe ngjyrat e jetës, ashtu është edhe cilësia e veprave. Veprimi është i pazgjidhshëm nga mendimi, sepse mendimi merr vlerë atëherë kur materializohet konkretisht në jetën reale, kur njeriu e sheh, prek dhe ndjen praninë konkrete të binomit mendim – veprim.

Kjo rëndësi e madhe e lidhjes së pazgjidhshme mendim – veprim duhet ta bëjë njeriun të reflektojë vazhdimisht për cilësinë e mendimit, e cila është e lidhur ngushtë me atë çfarë lexon njeriu dhe me njerëzit me të cilët i bashkëndan ditët e jetës. Duhen përzgjedhur mirë librat, gazetat, revistat që lexon njeriu, jo vetëm kur është në proces rritjeje, sepse fuqia e ideve për të ndryshuar mendimin është e paimagjinueshme. Në një moshë kur ke fituar një përvojë të caktuar, ke konsoliduar mënyrën e jetesës, mund të lëçitësh edhe literaturën që në një kohë tjetër mund të të tjetërsonte në kah të kundërt me të drejtën, të mirën. Madje, është detyrë për këdo që e ndjen veten të gatshëm të studiojë vepra të kësaj natyre, për ta kuptuar logjikën e tyre dhe për të paralajmëruar pjesën tjetër të njerëzve, aq sa shtrihet rrezja e zërit të tij ose të saj, që të ruhen dhe mbrojnë vetet dhe familjet e tyre nga ligësia dhe padrejtësia.

Rreziku i tjetërsimit të mendimit në kah të kundërt me të drejtën është gjithmonë prezent, por vlera e njeriut duket pikërisht tek mbajtja e peshës së kësaj shtypjeje, pa u shtypur prej saj. Thënë ndryshe, të jetosh mes veprimeve që marrin jetë nga ideologji të mbrapshta dhe të jetosh si krijesë e dëlirë pa u arratisur në largësi ku të bën shoqëri vetëm vetmia. Vlera e njeriut duket tek aftësitë që ka për të ruajtur statusin “qenie njerëzore” në kohën kur shumica janë të tillë vetëm për shkak të pamjes fizike. Që të ruhet kjo vlerë, që të mos rrezikohet të tjetërsohet, duhet përpjekje dhe mosdorëzim ndaj shkurajimit. Njeriu nuk e ka në dorë fuqinë e përllogaritjes ekzakte të rezultatit final të veprimeve të tij. Pavarësisht pengimeve, rrëzimeve, ringritja dhe rifuqizimi nuk duhen braktisur. Madje, pengimet dhe rrëzimet duhet ta bëjnë njeriun më këmbëngulës në të drejtën dhe të mirën, sepse tashmë e ka kuptuar qartë se paqja në zemër vjen vetëm me drejtësi dhe mirësi. Sa më shumë zemra të paqtuara, aq më e mirë shoqëria.

Ndërkohë që vlera e njeriut rritet me atë çfarë bën konkretisht, ka të tjerë që kohën që u është dhënë ta jetojnë e mbushin me teorizime mbi atë që do ta bëjnë. Ëndrrat për të ardhmen nuk mund të shuhen, por edhe të teorizosh gjithë kohën se do ta bëj këtë e do të bëj atë, se do të veproj kështu e do të veproj ashtu, ndërkohë që në fund të ditës nuk i përmbush konkretisht as përgjegjësitë më minimale që i ka një qenie njerëzore, nuk është aspak tregues i mirë mbi gjendjen e atyre që e kanë futur veten në këtë llogore. Qëndrime të kësaj natyre janë tregues të çarjes së thellë mes mendimit dhe veprimit. Të bësh teori se si duhet të jenë gjërat nuk është dhe aq e vështirë. Aq më tepër kur këto teorizime lidhen me një të ardhme që as nuk dihet se si do të vijë, edhe pse përmes teorizimeve është konfiguruar se si do të jetë. Nuk mund të jetojë njeriu në një botë paralele, që ushqehet me ëndrra, shanset e të cilave për t’u bërë realitet varen vetëm nga puna konkrete dhe jo nga teorizime boshe. Një botë e tillë vlen vetëm për sojin e politikanëve që e kanë qëllim manipulimin dhe qëndrimin në sundim të njerëzve, pa ua përmirësuar aspak mundësitë për të punuar e jetuar si qenie njerëzore. Vetëm ky soj parapëlqen ligjërimin për një realitet që paraprihet nga do të… do të… do të. Nuk mbeten pas as dembelët që halli më i madh i jetës së tyre është puna. Teorizojnë gjithë ditën se si duhet të bëhen punët, ndërkohë që tavani i shtëpisë rrezikon t’u shembet mbi kokë. Teorizimet me do të, ëndërrimet për botë të mbushura me imagjinata dhe fantazi që nuk do të bëhen kurrë realitet, mburrja me një të kaluar që nuk ka lidhje aspak me kontributin konkret të atyre që teorizojnë, janë shenja që na nxitin të mendojmë mbi pasojat që sjellin në jetën e njeriut dhe shoqërisë teoritë pa veprim. Teoritë pa veprim, si dhe teoritë me veprim në kahun e ligësisë, janë fatkeqësia e njeriut dhe shoqërisë. Kundërshtimi i këtyre qëndrimeve është detyrë e çdo njeriu, veçanërisht e njerëzve të dijes. Ndoshta jo gjithmonë mund të bashkërendohet teoria me veprimin në mënyrë absolute, por kjo vjen sepse jemi njerëz, jemi të papërsosur. Megjithatë, rëndësi merr përpjekja e vazhdueshme për bashkërendim mes mendimit dhe veprimit. Ndonjëherë mund të themi duhet kështu ose duhet ashtu, por kjo lidhet me qëllimin e të dhënit një shtysë fuqisë vepruese të njeriut, duke e nxitur të arrijë drejt diçkaje, për realizimin e së cilës heziton të veprojë. Diferencën në të gjitha gjërat e bën qëllimi. Ky është rregulli që e bën ndryshimin e madh mes atyre që veprojnë në anën e ligësisë dhe mirësisë, sepse shpesh gjërat ngjajnë së jashtmi, por jo së brendshmi.

Të jemi konkretë me veprat tona bazuar në qëllime fisnike dhe sa më larg teorive që i thajnë fuqitë vepruese të njeriut për ta shndërruar në kandërr pa identitet.