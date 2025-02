Thirrje për përgjegjësi për vdekjen e Frosina Kulakovës, ndryshime ligjore për dënime më të larta në trafik

Qytetarët kërkojnë sanksione të duhura dhe përgjegjësi për aksidentin e 22-vjeçares Frosina Kulakova në Shkup. Revolta është shprehur dje përmes një proteste në vendin ku mbeti e vdekur Frosina, para Kuvendit, para Gjykatës Penale, si dhe në vendlindjen e vajzës, Negotinë. Për ngjarjen fatkeqe u shprehën edhe politikanët, të cilët thanë se zemërimi i publikut është i kuptueshëm dhe se të gjithë në sistem duhet të mbajnë përgjegjësinë e tyre. VMRO-DPMNE-ja në pushtet njoftoi se javën e ardhshme do të mbahet diskutim publik për ndryshimet ligjore që do të ashpërsojnë politikën ndëshkuese në komunikacion.

Të dyshuarit për vdekjen e Frosinës, 20-vjeçarit V.J., dje i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh, ndërsa sipas Prokurorisë Themelore Publike (PTHP) Shkup, më 29 janar ka kaluar në semafor të kuq, pa patentë shoferi dhe nën ndikimin e alkoolit, ka përplasur Kulakovën, e cila po kalonte rrugën në një vendkalim të shënuar për këmbësorë në bulevardin “Partizanski Odredi”.

“Gjyqtari i procedurës paraprake dje, pas deklaratave të prokurorit publik dhe të dyshuarit V.J., e ka pranuar propozimin dhe i ka caktuar të pandehurit masën e paraburgimit prej 30 ditësh për shkak të ekzistimit të shkaqeve nga neni. 165. Fq.1. pikat 1, 2 dhe 3, gjegjësisht rrezik nga arratisja, pengim të hetimit me ndikim mbi dëshmitarët dhe rrezik për përsëritjen e veprës penale”, njoftuan dje nga Gjykata Themelore Penale në Shkup.

I dyshuari ka kryer vepra të mëparshme penale. Ndaj tij ka pasur edhe akuza paraprake për prodhim dhe shpërndarje të paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotrope dhe prekursorëve dhe për një aksident trafiku ku një person ka pësuar lëndime të lehta. I dyshuari ishte në paraburgim dhe më pas Gjykata Themelore Penale në Shkup vendosi t’i shqiptojë masë edukative në institucionin korrektues, duke ia hequr masën e paraburgimit.

Nga Gjykata dje njoftuan se në lidhje me veprimet gjyqësore të mëparshme të cilat gjoja ishin kundër të dyshuarit, Jovanov më 31.07.2024 është dënuar me dënim të shkallës së parë, me gjykim K.nr. 1439/24 sipas të cilit ka vepruar gjyqtarja Daniella Aleksovska Stojanovska dhe atë për dy vepra penale. “Prodhimtari të paautorizuar dhe lëshim në qarkullim të drogave narkotike dhe substancave psikotrope dhe prekursore”, nga neni. 215 faqe.1 dhe neni 215 faqe.1 me nenin 22 të KP me të cilin gjykim për shkak të moshës së tij, nën 20 vjet, ndërsa sipas dispozitave të Ligjit për të drejtat e fëmijëve, gjykata i shqiptoi masë edukative.

– Masë të paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 ditësh i është caktuar 20-vjeçarit Vasil Jovanov i cili natën e së mërkurës në bulevardin “Aradhet partizane” ka goditur me automobil 22-vjeçaren

Sipas të dhënave të Gjykatës, Jovanov nuk është dënuar për ndonjë vepër tjetër penale dhe asnjë procedurë tjetër nuk është zhvilluar për vepra të tjera penale.

“Gjithashtu, deri në këtë moment nga gjykata nuk është proceduar asnjë kallëzim tjetër penal dhe as kallëzim për kundërvajtje në fushën e trafikut dhe personi është regjistruar si i mitur vetëm në vitin 2021 kur i është dhënë vërejtja gjyqësore për prishje të rendit publik. Si Gjykatë, shprehim keqardhjen tonë për humbjen e një jete të re njerëzore. Megjithatë, duke marrë parasysh të lartpërmendurën, lidhja që po krijohet në opinion për një çështje penale të përfunduar në shkallë të parë me masë institucionale ndaj një personi të caktuar për një krim, me një krim tjetër të kryer 7 muaj më vonë, është e paqartë. A mund të supozonte dikush në sistemin e drejtësisë se i pandehuri, pas 7 muajsh nga vendimi, i cili duhet ta institucionalizonte, mund të kryente një vepër tjetër dhe për rrjedhojë duhej të mbahej në paraburgim? Ligjet në vendin tonë, si dhe Konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut nuk e lejojnë këtë”, thekson Gjykata.

Nga atje pyesin nëse problemi sistematik me pikat e zeza të trafikut, ku siç thonë ata shpesh ndodhin aksidente në komunikacion, është faji i organeve të drejtësisë, duke pasur parasysh se çdo qytetar që nuk ka qenë më herët në konflikt me ligjin mund të shkaktojë aksident trafiku me viktimë për shkak të shpejtësisë së palejuar, drejtimit të automjetit nën ndikimin e alkoolit dhe pa patentë shoferi, duke shtuar se është problem social.

Siç informoi deputeti i VMRO-DPMNE-së, Bojan Stojanovski, duan të intervenojnë me ndryshime ligjore në mënyrë që, siç tha ai, të hiqet mundësia e interpretimeve të ndryshme dhe të mos bëhet më shumë mbyllja e syve ndaj atyre që kanë se kush t’i nxjerrë ose lidhje në gjyqësor.

Ministri Toshkovski paraprakisht përmes rrjeteve sociale ka treguar se zemërimi i publikut është i kuptueshëm, mosbesimi në institucione është i arsyeshëm, por, ka theksuar ai, kjo nuk duhet të përfundojë vetëm me shkrimin e statuseve të zemëruara në rrjetet sociale dhe me protesta që do të zgjasin disa ditë. Ndryshimet, tha Toshkovski, duhet të jenë realiste. Të gjithë në sistem duhet të mbajnë përgjegjësinë e tyre.

Edhe kryeministri Hristijan Mickoski theksoi se revolta e qytetarëve është e arsyeshme dhe se i mbështet protestat, duke paralajmëruar se do të zbatohet një politikë rigoroze ndëshkuese për të sanksionuar këtë lloj tërbimi. Kryeministri shprehu shpresën se sistemi gjyqësoro-prokuror, me më pak se 2 për qind besim te qytetarët, më në fund do të çlirohet nga ndikimet partiake dhe të tjera, dhe do të gjykojë dhe ndjekë penalisht sipas ligjit.

LSDM-ja opozitare përmes një kumtese shpreh keqardhje dhe ngushëllime për familjen e të ndjerës tragjikisht Frosinës.

Nga LSDM-ja kërkuan dënim maksimal për autorin në procedurë të shpejtë dhe transparente.

Në protestat e mbajtura dje në Shkup dhe Negotinë, vendlindja e Frosinës, qindra qytetarë kërkuan drejtësi për vdekjen tragjike të vajzës së re. Në Shkup protesta filloi në vendkalimin për këmbësorë pranë furrës “Silbo” ku u përplas Frosina dhe qytetarët vazhduan të marshojnë drejt Kuvendit, e më pas drejt Gjykatës Penale.

