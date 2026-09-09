Thierry Henry: Me Rodrin, Barca ka gjetur një Busquets të ri

Thierry Henry: Me Rodrin, Barca ka gjetur një Busquets të ri

Legjenda franceze dhe komentatori i CBS Sports, Thierry Henry, iu përgjigj pyetjes së vështirë të Jamie Carragher nëse mesfushori i ri i Barcelonës, Rodri, është më i mirë se legjenda e klubit, Sergio Busquets.

Prania e 30-vjeçarit është tashmë e dukshme te Barcelona, veçanërisht në fitoren kundër Valencias.

Qetësia në posedim të topit, qëndrueshmëria mbrojtëse dhe pasimet e fituesit të Kupës së Botës 2026 e ngrenë skuadrën e Hansi Flick në një nivel tjetër.

Paraqitjet e tij kanë bërë që Rodri të krahasohet tashmë me legjendën e klubit, Busquets, dhe njësoj mendon edhe Henry.

“Isha gati të thosha se kjo është një pyetje e shkëlqyer”, u përgjigj fillimisht ish-ylli i Barcelonës.

“Nuk do ta kisha menduar kurrë se do të shihja një Busquets tjetër. Por sot, me Rodrin, Barca ka gjetur një Busquets të ri”.

“Po, Busquets nuk e fitoi kurrë Topin e Artë, por me Rodrin – kur është në formë – skuadra është ndryshe”, përfundoi Henry.

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