Thiago Silva kundër Ancelotti-t: S’mund t’i heqësh të gjithë menjëherë, qasja europiane nuk funksionon!

Thiago Silva kundër Ancelotti-t: S’mund t’i heqësh të gjithë menjëherë, qasja europiane nuk funksionon!

Ish-mbrojtësi i Milanit e ka kritikuar publikisht trajnerin e Brazilit pas shpalljes së listës dhe lënies jashtë të shumë emrave të njohur.

Plani i rilindjes së Brazilit nga trajneri Carlo Ancelotti vazhdon të shoqërohet me shumë polemika. Vendimi i trajnerit italian për të nisur një revolucion të thellë të gjeneratës brenda skuadrës ka sjellë shumë reagime. Mes tyre edhe atë Thiago Silva-s, ish-lojtar i Milan-it.

Thiago Silva, sot pjesë e Fluminense, nuk i ka fshehur dyshimet për këtë revolucion. Për mikrofonin e “Radio Tupi”, ai ka dalë hapur kundër zgjedhjeve të bëra nga trajneri Ancelotti në çdo aspekt.

Ish-mbrojtësi i Milanit e ka kritikuar publikisht trajnerin e Brazilit pas shpalljes së listës dhe lënies jashtë të shumë emrave të njohur.

Plani i rilindjes së Brazilit nga trajneri Carlo Ancelotti vazhdon të shoqërohet me shumë polemika. Vendimi i trajnerit italian për të nisur një revolucion të thellë të gjeneratës brenda skuadrës ka sjellë shumë reagime. Mes tyre edhe atë Thiago Silva-s, ish-lojtar i Milan-it.

Thiago Silva, sot pjesë e Fluminense, nuk i ka fshehur dyshimet për këtë revolucion. Për mikrofonin e “Radio Tupi”, ai ka dalë hapur kundër zgjedhjeve të bëra nga trajneri Ancelotti në çdo aspekt.

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