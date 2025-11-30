Therën për vdekje një burrë në Vjenë, arrestohen një kroat dhe një serbe

Policia e Vjenës po heton një vrasje që ndodhi natën e së shtunës në një lagje të Vjenës.

Trupi i një burri me plagë të shumta me thikë u gjet në një apartament, dhe një burrë dhe një grua që ishin në vendngjarje u arrestuan si të dyshuar për kryerjen e krimit, raporton Krone.at, transmeton Klankosova.tv

Policia u thirr rreth orës 22:30 të së shtunës dhe u dërgua menjëherë në një adresë në Schreygasse. Një burrë i panjohur u gjet i vdekur në apartament me plagë të shumta me thikë.

Një burrë kroat 56-vjeçar dhe një grua serbe 46-vjeçare ishin gjithashtu në apartament. Sipas policisë, ata ishin në gjendje të dehur dhe u arrestuan si të dyshuar për vrasje. Raportet fillestare tregojnë se arma e vrasjes është gjetur.

