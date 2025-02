Theo Hernandez ndëshkohet me gjobë nga Milani pas kartonit të kuq ndaj Feyenoordi

Theo Hernandez pati një katastrofë në mbrëmjen ku Milani u eliminua nga Liga e Kampionëve, pasi u përjashtua menjëherë pas fillimit të pjesës së dytë për një shkelje të dytë të ndëshkueshme, e cila mund të ketë efekte negative në pjesën tjetër të karrierës së tij kuqezi.

Milani u eliminua nga Liga e Kampionëve në fazën e ‘play-off’ pas barazimit 1-1 me Feyenoord në San Siro të martën mbrëma, që vulosi një humbje 2-1 në total.

Ish-sulmuesi i Feyenoordit, Santiago Gimenez hapi rezultatin për kuqezinjtë në minutën e parë, por skuadra u përball me një betejë të vështirë pasi Hernandez u përjashtua pesë minuta pas nisjes së pjesën së dytë.

Francezi ishte ndëshkuar me karton të verdhë në pjesën e parë për një tërheqje të panevojshme agresive në fanellë ndaj Anis Hadj-Moussa, dhe më pas iu dha një i verdhë i dytë për simulim në zonën e rreptësisë.

Efektet e kartonit të kuq të Theo Hernandez

Kartoni i kuq të martën mbrëma ishte padyshim një kontribuues i drejtpërdrejtë në paaftësinë e Milanit për të mbajtur epërsinë kundër Feyenoord, që do të thotë se skuadra është jashtë Ligës së Kampionëve, do të humbasë çmimin prej 11 milionë eurosh që vjen me kalimin në fazën e 1/8-tës dhe tani do të përballet me një betejë të vështirë për një vend në garën evropiane sezonin e ardhshëm.

Milani ka të ngjarë të përfundojë në top katërshe në Serie A për t’u kualifikuar, pasi shpresat e Italisë për të siguruar vendin e pestë në sezonin e ardhshëm janë goditur pas humbjes së kuqezinjve dhe eliminimit të Atalantës nga Club Brugge.

Nuk është një lajm i shkëlqyeshëm as për Theo Hernandez individualisht, pasi klubi tashmë ka vendosur ta ndëshkojë atë me një gjobë sipas La Gazzetta dello Sport. Veprimet e tij janë cilësuar si ‘tradhti’ nga media të shumta në shtypin italian, përfshirë gazetën rozë.

Edhe 27-vjeçari ka një situatë paksa delikate në kontratë. Marrëveshja e tij aktuale përfundon në fund të sezonit 2025/26, që do të thotë se ai do të hyjë në vitin e fundit të kontratës së tij në verë.

Tashmë kishte pikëpyetje për një rinovim para të martës mbrëma, duke pasur parasysh se një marrëveshje e re nuk do të jetë e lirë dhe fakti që ai ka qenë në formë të vështirë për pjesën më të madhe të sezonit 2024/25 tashmë.

Pas vendimmarrjes së tij të dobët kundër Feyenoordit, Theo Hernandez ka shumë gjëra bindëse për të bërë nëse dëshiron të kthejë karrierën e tij në Milano. /Telegrafi/

MARKETING