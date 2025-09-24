Thënia e famshme e presidentit Erdoğan shfaqet në qendër të New Yorkut
Një fotografi e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, së bashku me thënien e tij “Bota është më e madhe se pesë” u shfaq në rrugët dhe bulevardet qendrore në qytetin e New Yorkut, transmeton Anadolu.
Kjo është një moto që Erdoğan e ka përsëritur prej kohësh, duke bërë thirrje për ndryshim në sistemin e OKB-së.
Për vite me radhë, Këshilli i Sigurimit i OKB-së është përballur me pretendime se pesë anëtarët e tij me të drejtë vetoje – SHBA-ja, Britania e Madhe, Franca, Rusia dhe Kina kanë ndikim joproporcional.
Duke folur në sesionin e 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së të martën, Erdoğan përsëriti thirrjen e tij për një ndryshim në organin botëror.
“Unë besoj sinqerisht se përgjegjësia jonë kolektive është të ndërmarrim hapat që do ta rikthejnë OKB-në në frymën e saj themeluese në vitin e saj të 80-të. Ne do të vazhdojmë të themi ‘Bota është më e madhe se pesë’ derisa të vendoset një sistem ku mbizotërojnë të drejtët, jo të fuqishmit”, tha ai.
Thënia e tij “Një botë më e drejtë është e mundur” u shfaq gjithashtu në ekranet LED në “Times Square”.