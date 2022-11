“The Sun” zbulon dokumentet sekrete të Kremlinit: Putin vuan nga Parkinsoni dhe kanceri

Vladimir Putin është në fazën e hershme të sëmundjes së Parkinsonit dhe vuan nga kanceri i pankreasit. Kështu pretendojnë dokumentet e zbuluara të spiunazhit rus, për shëndetin e presidentit rus, të publikuara nga “The Sun”.

Për muaj të tërë lideri rus është shoqëruar nga thashethemet për sëmundjen tij dhe ai është shfaqur vazhdimisht duke u dridhur dhe i paqëndrueshëm në publik, duke ndezur shpresën në Ukrainë dhe Perëndim që mund të heqë dorë nga pushteti së shpejti.

Pretendimet kanë qarkulluar në mesin e figurave të opozitës ruse, të nxitura nga mungesat e tij të pashpjegueshme dhe daljet publike, se ai po lufton me probleme serioze shëndetësore, por ato gjithmonë janë hedhur poshtë nga Kremlini.

Por tani e-mailet nga një burim i inteligjencës ruse duket se konfirmojnë se 70-vjeçari është diagnostikuar me kancer dhe Parkinson, sipas The Sun.

Në dokumentet e zbuluara supozohet se lexohet: “Mund të konfirmoj se ai është diagnostikuar me sëmundjen e Parkinsonit në fazën e hershme, por ajo tashmë po përparon. Ky fakt do të mohohet në çdo mënyrë dhe do të fshihet. Putini është i mbushur rregullisht me të gjitha llojet e steroideve të rënda dhe injeksione novatore kundër dhimbjeve për të ndaluar përhapjen e kancerit të pankreasit me të cilin u diagnostikua kohët e fundit. Kjo jo vetëm që shkakton shumë dhimbje, por Putini ka një gjendje të fryrjes së fytyrës dhe efekte të tjera anësore, duke përfshirë dëmtime të kujtesës”.

Në rrethin e tij të ngushtë, ka zëra se përveç kancerit të pankreasit, i cili po përhapet gradualisht, Putin ka edhe kancer të prostatës.

Presidenti rus u pa kohët e fundit me shenja të dukshme në dorë nga trajtimi, duke i hedhur më shumë benzinë ​​zjarrit.

Javën e kaluar u raportua se të afërmit e tij janë të shqetësuar për kollitjet, të përzierat e vazhdueshme dhe mungesën e oreksit, pasi dyshohet se ai iu nënshtrua një ekzaminimi mjekësor.

Pavarësisht se duket shumë i fryrë edhe në fytyrë, presidenti rus ka humbur 18 kilogramë në muajt e fundit, tha kanali që pretendon se ka burime brenda Kremlinit.

Që kur Putin urdhëroi forcat e tij ushtarake të pushtonin Ukrainën më 24 shkurt, thashethemet janë përhapur për gjendjen e tij shëndetësore./A2CNN