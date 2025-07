Thashethemet e merkatos, trajneri i Brugge mesazh Jasharit: Duhet të kthehet në stërvitje

Milan vazhdon të insistojë për afrimin e nesfushorit Ardon Jashari, i cili aktivizohet në radhët e Clube Brugge.

Jashari, përtej thashethemeve të merkatos, duhet t’i ribashkohet pjesës tjetër të skuadrës duke filluar nga e hëna. Të paktën kjo është ajo që shpreson trajneri Nicky Hayen : “Situata është shumë e qartë. Ai duhet të kthehet në stërvitje të hënën”, tha trajneri.

“Por në futboll, gjërat mund të jenë shumë të vështira dhe kjo është një situatë vërtet komplekse. Por kam besim të plotë te klubi se ata do ta trajtojnë situatën siç duhet. Sidoqoftë, do të shohim se si do të përfundojë” -theksoi ndër të tjera tekniku.

