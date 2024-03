Tetovari goditet nga një veturë, më parë e kishte kërcënuar me thikë një person nga Shqipëria

Më datë 23.03.2024 në ora 14.30 në Tetovë, zyrtarë policorë nga stacioni policor Tetovë kanë privuar nga liria M.A. (53) nga fshati Cerovë e Tetovës dhe A.S.(37) nga Republika e Shqipërisë, me vendbanim në Tetovë, duke vepruar në kallëzim paraprak se në rrugën “Beliçica” në Tetovë. M.A ka kanosur A.S. me një send të mprehtë, pas së cilës A.S. goditi M.A. me një automjet pasagjerësh. Ata janë ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tyre do të ngrihen kallëzimet përkatëse.

