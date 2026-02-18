Tetë skiatorë gjenden të vdekur pas një orteku në Kaliforni
Tetë skiatorë janë gjetur të vdekur dhe një tjetër është ende i zhdukur, pas një orteku në malet e Kalifornisë veriore, thanë autoritetet.
Orteku goditi zonën Castle Peak të Truckee në Kaliforni rreth 16 km në veri të Liqenit Tahoe, rreth orës 11:30 të mëngjesit sipas orës lokale të martën.
Kaskada përfshiu një grup skiatorësh në natyrë, me gjashtë persona që u shpëtuan pasi mbetën të bllokuar.
Autoritetet ishin ende në kërkim të nëntë personave të zhdukur të mërkurën në mëngjes sipas kohës lokale, por tani kanë konfirmuar tetë viktima dhe një të zhdukur.
“Tetë nga nëntë skiatorët e tjerë janë gjetur të vdekur”, tha sherifi i Qarkut të Nevadës, Shannan Moon.
“Ne jemi ende duke kërkuar një nga anëtarët në këtë kohë.”
Zonja Moon tha se “kushtet e tmerrshme” dhe rreziku i ortekëve të mëtejshëm kishin penguar përpjekjet e shpëtimit.