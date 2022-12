Tetë operatorë postarë nuk janë pjesëmarrës në garën e tregut këtë vit

Tetë ofrues të licencuar të shërbimeve postare kanë ndërprerë punën në tregun postar që nga fillimi i këtij viti, ndërsa parashikimet e rregullatorit janë që në fillim të vitit të ardhshëm të mos funksionojnë disa të tjerë. Reduktimi i aktivitetit ekonomik në përgjithësi, si dhe rritja e kostove të energjisë në strukturën e çmimeve të shërbimeve postare, uli kërkesën për shërbime të paketave dhe letrave.

“Në periudhën nga janari deri në dhjetor të këtij viti, është rritur numri i ofruesve të licencuar të cilët kanë ndërprerë punën në periudhën e caktuar, gjegjësisht gjithsej tetë”, njofton për MIA-n Agjencia e Postave (AP), në ueb faqen e të cilës, në periudhën e kaluar, ka pasur shpesh njoftime se disa operatorë nuk janë më ofrues të shërbimeve.

“Duke ditur gjendjen e tregut, nga ky këndvështrim, mund të parashikojmë që në fillim të vitit 2023 do të ndërpresin punën edhe disa ofrues të tjerë të shërbimeve postare, të cilët tashmë kanë shënuar ulje të aktivitetit në periudhën e kaluar, sipas raporteve për ofrimin e shërbimet postare, të cilat kanë obligim ligjor t’ia dorëzojnë Agjencisë”, deklaroi për MIA-n drejtoresha e AP, Biljana Avramovska Gjorevska.

Analiza e Agjencisë, siç thotë ajo, tregon se konkurrenca ekzistuese në sektorin postar po përballet me një rrezik real të rënies së vëllimit këtë vit, për shkak të uljes së aktivitetit ekonomik në përgjithësi, si dhe për shkak të rritjes së kostot e energjisë në strukturën e çmimeve të shërbimeve postare.

“Duke u nisur nga kjo, është plotësisht e kuptueshme se ka edhe një kërkesë të reduktuar për shërbime për pako dhe letra”, thotë Avramovska Gjorevska.

Kjo, thekson ajo, prek para së gjithash mikro-kompanitë nga sektori postar, të cilat kanë kapacitete të kufizuara për të luftuar në treg për shkak të investimeve minimale në rrjetet e tyre.

“Në kushtet e një konkurrence jashtëzakonisht të lartë, kërkesat dhe nevojat e përdoruesve të shërbimeve postare janë më komplekse dhe shërbimi i tyre kërkon një proces të integruar dhe të standardizuar të trajtimit të dërgesave postare, si dhe avancimin e standardeve dhe harmonizimin e proceseve të biznesit. me epokën digjitale. Për shkak të kësaj, për fat të keq, ato shpesh dështojnë”, thotë Avramovska Gjorevska.

Procedura për dhënien e Autorizimit të përgjithshëm për ofrimin e shërbimeve postare mbetet e njëjtë dhe është e normativizuar me Ligjin për Shërbimet Postare, Rregulloren për përmbajtjen dhe formën e notifikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm që dorëzohet me notifikimin dhe Rregulloren për elementët e detyrueshëm të kushteve të përgjithshme për ofrimin e shërbimeve postare.

“Nëse ka nevojë për përmirësimin e masave dhe praktikave rregullatore në përputhje me tendencat e reja të tregut, që po ndjekim, sigurisht që mund të pritet një ndryshim i rregullores”, thekson drejtoresha e AP-së.

Situata me ofruesit e licencuar të shërbimeve postare nga mesi i këtij muaji tregon se në tregun postar me autorizim të përgjithshëm për ofrimin e shërbimeve postare punojnë 37 persona juridikë, përkatësisht gjithsej 38 së bashku me SHA “Posta e Maqedonisë së Veriut ” – Shkup, si mbajtës i Licencës Individuale për ofrimin e shërbimit universal. Në fund të tremujorit të tretë të këtij viti, numri i tyre ishte 44, ndërsa në fund të të njëjtit tremujor të vitit të kaluar ishte 46.

Në fund të muajit tetor të këtij viti, monopoli i çmimeve për shërbimet e letrave deri në 50 gram u rikthye sërish në favor të ofruesit të shërbimit universal SHA “Posta e Maqedonisë së Veriut”, e cila ka çmim të rregulluar prej 25 denarësh për letër për shërbimin, të miratuar nga rregullatori. Ofruesit e licencuar të shërbimeve postare për të njëjtin shërbim postar nga 26 tetor nuk mund të arkëtojnë çmim individual më të ulët se 62,5 denarë, sipas çmimeve në fuqi nga 1 marsi i vitit 2020, gjegjësisht mund të ofrojnë shërbime nga fushëveprimi i shërbimeve të rezervuara në çmim i cili është dy herë e gjysmë më i lartë se çmimi me të cilin ofruesi i shërbimit universal ofron artikuj të korrespondencës së kategorisë standarde në shkallën e parë të peshës.

Në muajin tetor u mbajt një protestë paralajmëruese në “Postën” kombëtare për shkak të vonesës së pagesës së pagës për muajin e kaluar dhe pas marrëveshjes së arritur nga sindikatat me bordin drejtues të kompanisë dhe Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, të gjitha institucionet shtetërore janë udhëzuar që të përdorin shërbimet e SHA “Posta”, në përputhje me ndryshimet në Ligjin për Shërbimet Postare. SHA “Posta” deri më tani ka nënshkruar një marrëveshje të tillë vetëm me SHA “Elektro-centrale të Maqedonisë së Veriut ” (ESM).

Në tremujorin e tretë të këtij viti, në Agjencinë e Postave janë dorëzuar nëntë ankesa ose parashtresa nga përdoruesit e shërbimeve postare. Pesë, prej këtyre parashtresave, janë nga persona fizikë dhe katër nga persona juridikë. Shtatë ankesa i referohen shërbimeve të ofruesve të shërbimeve postare dhe dy ankesa I referohen shërbimeve të SHA “Posta”.