Tetë fëmijë të vrarë nga të shtënat masive në Luiziana

Autoritetet thonë se tetë fëmijë u vranë në një “trazirë familjare” në Luiziana.

Të shtënat ndodhën rreth orës 6 të mëngjesit të dielën në Shreveport, sipas Shefit të Policisë Wayne Smith.

Viktimat janë nga një deri në rreth 14 vjeç, shkruajnë mediat e huaja. Ai tha se gjithsej 10 persona u qëlluan.

Zyrtarët thanë se po mblidhnin ende detaje rreth vendit të ngjarjes, i cili shtrihej në tri vende.

Smith theksoi se i dyshuari u qëllua për vdekje nga policia gjatë një ndjekjeje me automjete.

Disa nga fëmijët e qëlluar ishin të lidhur me të dyshuarin, ka bërë të ditur Smith.
“Kjo është një skenë e gjerë ndryshe nga çdo gjë që shumica prej nesh kanë parë ndonjëherë”, ka shtuar Smith.
Policia Shtetërore e Luizianës thotë se detektivëve të tyre u është kërkuar nga policia e Shreveport të hetojnë.

Në një deklaratë, policia shtetërore thotë se asnjë oficer nuk u lëndua.

Policia shtetërore po i kërkon kujtdo që ka fotografi, video ose informacion ta ndajë atë me detektivët e policisë shtetërore.

