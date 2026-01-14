Tetë ditë paraburgim për personin i cili theu derën e ambasadës bullgare në Shkup

Tetë ditë paraburgim për personin i cili theu derën e ambasadës bullgare në Shkup

Me kërkesë të Prokurorisë, Gjykata Penale ka caktuar tetë ditë paraburgim për një banor të Shkupit, i cili të dielën sulmoi derën hyrëse të Ambasadës së Bullgarisë në qendër të qytetit.

Sipas njoftimit të autoriteteve, më 11 janar, i dyshuari, nga urrejtja, ka dëmtuar derën hyrëse të Ambasadës, duke thyer xhamin me një gur, dhe më pas është larguar drejt një destinacioni të panjohur.

Incidenti u dokumentua përmes fotove dhe videove të publikuara nga Ministria e Punëve të Jashtme të Bullgarisë, e cila reagoi ashpër, duke e cilësuar ngjarjen si një sulm ndaj misionit diplomatik të vendit. Video e incidentit tregon sulmuesin duke iu afruar ambasadës, goditjen e derës dhe largimin e menjëhershëm.

MARKETING

Të ngjajshme

Ish-avokatit të shtetit Fehmi Stafas i zgjatet paraburgimi për 30 ditë

Ish-avokatit të shtetit Fehmi Stafas i zgjatet paraburgimi për 30 ditë

SHBA-ja shpallë degët e Vëllazërisë Muslimane si grupe terroriste

SHBA-ja shpallë degët e Vëllazërisë Muslimane si grupe terroriste

Kryediplomati turk dhe homologu iranian diskutuan mbi hapat për uljen e tensioneve rajonale

Kryediplomati turk dhe homologu iranian diskutuan mbi hapat për uljen e tensioneve rajonale

Izraeli kryen sulme të reja në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Izraeli kryen sulme të reja në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Raportohet për mbi 2.500 të vdekur në protestat në Iran

Raportohet për mbi 2.500 të vdekur në protestat në Iran

Presidenti i Polonisë: Vetëm Donald Trump mund ta ndalë Putinin të kërcënojë Europën

Presidenti i Polonisë: Vetëm Donald Trump mund ta ndalë Putinin të kërcënojë Europën