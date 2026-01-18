Testohet droni kosovar “Skifteri”, pamje nga goditja me rreze veprimi deri në një mijë kilometra
Droni i quajtur “Skifteri K1”, me rreze veprimi deri në 1 mijë kilometra, ka përfunduar me sukses fazën e testimit dhe tashmë është gati për përdorim, ka bërë të ditur Ridvan Aliu, i njohur si prodhues i dronëve nga Kosova.
Aliu ka publikuar në llogarinë e tij në Facebook një video, në të cilën shihet droni duke goditur pikën e synuar gjatë testimit, duke prezantuar njëkohësisht edhe disa nga specifikat teknike të tij.
Sipas të dhënave të publikuara, “Skifteri K1” ka kohë fluturimi prej 7 orë e 12 minutash, rreze veprimi mbi 1 mijë kilometra dhe kapacitet bartës deri në 42 kilogramë.
Aliu ka theksuar se testimi është zhvilluar me sukses, pa dhënë më shumë detaje për fazat e ardhshme apo destinimin e përdorimit të këtij droni.